Uzman uyardı! Meğer besinleri böyle tüketmek ishal riskini artırıyormuş…

DONDURULMUŞ GIDALAR ÇÖZÜNDÜKTEN SONRA TEKRAR DONDURULMAMALI "Yaz aylarında besinler hızlı bozulabilmekte olup, bu yüzden yemeklerin günlük olarak pişirilmesi ve soğutulmadan tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında dışarıda, açıkta satılan ve son tüketim tarihi belli olmayan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Bozulmuş gıdaların tüketimi de ishale sebep olabileceğinden, taze pişirilen veya tekrar ısıtılan yemeklerin sıcaklıkta iki saatten fazla bekletilmemesi, ayrıca dondurulmuş gıdaların çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması önerilmektedir."

"Sebze ve meyveler ise bol miktarda temiz su ile yıkanması gerekmektedir. Yaz aylarında hijyen kurallarına daha da özen gösterilmelidir. Eller bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca iyice yıkanmalı, kullanılacak suyun temiz olduğundan emin olunmalı ve mümkünse dezenfekte edilmelidir. Gıdalar kapalı ortamda muhafaza edilmeli, hayvanların temas ettiği besinler tüketilmemelidir. İshalli olan kişilerin kullandığı ve ortak kullanılan tuvalet ile lavabolar temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük hastalar, iki yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar, ishalden daha fazla etkilenmekte ve bu grupların ishal sonucunda kaybettikleri sıvının yerine konamaması durumunda, kanlı ishale dönüşebilmektedir. Bu grupların belirtiler göstermesi durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir."