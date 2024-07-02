Uzman uyardı! Mide bulantısı deyip geçmeyin, vakalarda artış var…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte önceki aylara oranla kusma ve ishal vakalarında dikkat çekici şekilde artış yaşandığı belirlendi. Konu ile ilgili Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta önemli açıklamalarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:12 PAYLAŞ ABONE OL

Hakan Usta, vaka sayılarının 2023 yılındaki yaz aylarında bir haftalık ortalamasının 408,43; 2024 yılında ise bir haftalık vaka ortalamasının 393,57 olduğunu ifade etti. Akut bağırsak enfeksiyonları, mide ve bağırsak iltihabı olduğunu anlatak Usta, ishalin bu hastalıklar için ana bulgu olup beraberinde mide bulantısı, ateş ve karın ağrısı yaşanabileceğini söyledi.

Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşım sağlanamadığı takdirde birçok hastalığın kaçınılmaz olacağını kaydeden Usta, "Hastalık etkeni içeren dışkı ile bulaşmış olan yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle, etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile hastalık ortaya çıkmaktadır. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülme olasılığını artırmaktadır. Kişisel hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Diğer yayılma yolu hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut barsak enfeksiyonları için kaynak olabilirler" diye konuştu.