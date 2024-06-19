Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Uzman uyardı: "Ormanlık alanlardan dönünce vücudunuzu kontrol edin"

Uzman uyardı: "Ormanlık alanlardan dönünce vücudunuzu kontrol edin"

Sıcakların artmasıyla birlikte kenelerin de daha sık görüldüğünün altını çizen Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kene ısırığında neler yapılması gerektiğini anlattı, ormanlık alanlara gidildiğinde dönüşte mutlaka vücudun ve giysilerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2024 10:59
ABONE OL
Uzman uyardı: Ormanlık alanlardan dönünce vücudunuzu kontrol edin

Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin aktivitesi artmaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü, kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülmeye başlarken Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ise vatandaşları keneden korunmaları için uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudun ve giysilerin kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, kenenin fark edildiği an en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını söyledi.


"ORMANLIK ALANLARDAN DÖNDÜKTEN SONRA VÜCUDUNUZU VE GİYSİLERİNİZİ KENE AÇISINDAN KONTROL EDİN"
Isırık bölgesinin su ve sabun ile temizlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, "Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudunuzu ve giysilerinizi kene açısından kontrol edin. Keneler genellikle vücutta veya saç derisinde kolayca fark edilebilirler. Kene varsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Vatandaş üzerinde bir kene bulduğunda yapılması gereken en önemli şey, keneyi kaldırmaktır. Keneleri bir kene temizleme aracıyla veya bir cımbız setiyle kaldırmak mümkün olabilir. İmkanı varsa da bu işlemi gerçekleştirmek için en yakın bir sağlık merkezine gidilmesi tercih edilebilir. Isırık bölgesi su ve sabun ile temizlenmelidir. Kene çıkarıldıktan sonra öldüğünden emin olmak için antiseptik alkole batırılmalı ve kapalı bir kaba yerleştirilmelidir" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA