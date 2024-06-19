Uzman uyardı: "Ormanlık alanlardan dönünce vücudunuzu kontrol edin"



"ORMANLIK ALANLARDAN DÖNDÜKTEN SONRA VÜCUDUNUZU VE GİYSİLERİNİZİ KENE AÇISINDAN KONTROL EDİN"

Isırık bölgesinin su ve sabun ile temizlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, "Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudunuzu ve giysilerinizi kene açısından kontrol edin. Keneler genellikle vücutta veya saç derisinde kolayca fark edilebilirler. Kene varsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Vatandaş üzerinde bir kene bulduğunda yapılması gereken en önemli şey, keneyi kaldırmaktır. Keneleri bir kene temizleme aracıyla veya bir cımbız setiyle kaldırmak mümkün olabilir. İmkanı varsa da bu işlemi gerçekleştirmek için en yakın bir sağlık merkezine gidilmesi tercih edilebilir. Isırık bölgesi su ve sabun ile temizlenmelidir. Kene çıkarıldıktan sonra öldüğünden emin olmak için antiseptik alkole batırılmalı ve kapalı bir kaba yerleştirilmelidir" dedi.