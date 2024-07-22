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Uzman uyardı: Sıcak havalar kalp krizi riskini artırıyor! Özellikle bu yaş aralığındakiler…

Sıcaklıkların artması ile birçok hastalıkların görülme sıklığı da artmaya başladı.Konu ile ilgili Prof. Dr. Servet Altay, sıcaklık artışının hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkardığını, hatta kalp krizi riskini de artırdığını, ifade ederek alınabilecek önlemler hakkında tavsiyelerde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:53
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Uzman uyardı: Sıcak havalar kalp krizi riskini artırıyor! Özellikle bu yaş aralığındakiler…
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insan sağlığını da olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Prof. Dr. Servet Altay, özellikle 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının 65 yaş üstü bireylerde kalp krizi riskini yüzde 2 yükselttiğini ifade etti.

SICAK HAVALAR KALP SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Altay, "20 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda her bir derece sıcaklık artışında özellikle 65 yaş üstü bireyler için yüzde 2 oranında kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Ayrıca beyin kanaması gibi olumsuzlukları görebiliyoruz. O yüzden kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar çok dikkatli olacaklar." dedi.

Prof. Dr. Altay, sıcak havalardan korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve yağlı gıdalardan kaçınarak hafif yemeklerle sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altay, günün en sıcak saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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