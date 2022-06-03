Uzmanı açıkladı! Beyninizi çürüten en büyük sebep...

Beyin, tüm bedenin ilerlemesini sağlayan ve yönetimin merkezidir. Bu organda yaşanan çeşitli rahatsızlıklar ise oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle hemen her işarete dikkat etmek, erken teşhisi sağlayarak hayati olan birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Geyik, tüm bu belirtiler ve ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:55

Ciddi büyüklükteki beyin hastalıklarının ufak bir baş ağrısıyla başladığını söyleyen Doç. Dr. Murat Geyik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beyin hastalıklarının yaygın görülmesindeki en büyük nedenin yaşantı olduğunu ifade ederek beyin hastalıklarında erken teşhisin hayati bir rol oynadığını söyledi.

Basit şekilde başlayan bir baş ağrısının ciddi sonuçlar doğuran beyinsel bir hastalığa dönüşebileceğine işaret eden Doç. Dr. Murat Geyik, diyabet ve tansiyonu olan hastaları uyararak ailesinde beyin kanaması geçiren kişilerin de beyin kanaması geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.





"HER BAŞ AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Kliniğin büyük ameliyatların yapıldığı bir merkez olarak nitelendiren Doç. Dr. Geyik, özellikle tümör, beyin ameliyatları, beyinde baloncuk gibi bir takım özellikli ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini anlattı. Gaziantep'te Endoskopik hipofiz ile Endoskopik kafa tabanı cerrahisini sadece kendisinin başarıyla uyguladığını paylaşan Geyik, baş ağrısının kendileri için çok önemli bir semptom olduğunu söyledi. Her baş ağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Geyik, "Baş ağrısının arkasında bir beyin tümörü, halk arasında baloncuk denilen anerizma olabilir. İnsan beyninin ortasında bulunan hormon sağlayan hipofiz bezinin büyümesinden kaynaklı bir durum da olabilir. Muhakkak en yakın bir sağlık merkezine gidip bir beyin MR'ı ve tomografisi çektirmek lazım" ifadelerini kullandı.