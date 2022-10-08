Uzmanı açıkladı: Gripten uzak durmanın formülü bu besinde! Bağışıklığa tavan yaptırıyor

Bulut, "Mevsimler geçişler bizim için önemli. Özellikle hangi yaş grupları için önemli derseniz, bağışıklıkları daha zayıf olan yaşlı, çocuklar bizim için çok daha değerli bu süreçte. Bağışıklıkları çok daha zayıf olduğu için hastalıklara karşı çok daha savunmasız kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu popülasyon çok daha dikkat etmesi gereken bir süreç bu. Yine kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın, bu süreçten hiç zarar görmeden çıkabilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli unsurlar var. Bunların başında yeme içme düzeni, uyku düzeni, bağışıklık için vitamin takviyesi, kronik hastalığı olanlar için doktor takibi mutlaka gerekir. Çünkü bu süreçte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı çok savunmamız kalıyorlar. Çünkü vücut, ister istemez kendini dış ortamın sıcaklığına göre ayarlamaya çalışıyor. Dikkat edilmediği takdirde üst solunum yolu enfeksiyona çok daha rahat yakalanabilmekle beraber özellikle bahsettiğimiz çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar da bu bir grip veya nezlenin çok ötesinde zatürre tablosuna kadar götüren bir süreci gösteriyor bize" dedi.