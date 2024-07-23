Uzmanı açıkladı: Güneş kremi ne kadar sürülmeli?

"6 AY-2 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA FİZİKSEL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİ KULLANILMALI" Güneş koruyucu seçerken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Uzm. Dr. Tatar, "Güneş koruyucular temel olarak iki farklı filtre içerir; fiziksel filtreler (mineral filtreler) ve kimyasal filtreler. 6 aydan küçük çocuklarda güneş kremi kullanılması önerilmemekte, bu gruptaki çocuklar fiziksel bariyerlerle (şapka, sık dokunmuş kıyafetler, gölgelik) korunmalıdır. 6 ay - 2 yaş arasındaki çocuklarda ise sadece fiziksel filtreli güneş kremleri tercih edilmelidir. 2 yaş ve üzeri tüm gruplarda kimyasal veya mineral filtreli ya da bunların kombinasyonunu içeren güneş kremleri kullanılabilir" ifadelerini kullandı.



"SPF DEĞERİ EN AZ 50 OLMALI"

Güneşten korunmak için seçtiğimiz kremlerin SPF (UVB ışınlarından koruyuculuk) değerinin en az 50 olmasına ve PA (UVA koruması) ibaresi içermesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Tatar şunları söyledi: "Güneş kremlerimizi eczanelerden temin etmek en güvenilir yöntemdir. Kimyasal filtre içeren güneş kremleri, güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce sürülmelidir. Fiziksel filtre içeren güneş kremleri ise güneşe çıkmadan kısa bir süre önce uygulanabilir. Uzun süre güneşe maruz kalınacaksa her iki saatte bir veya su/ter ile temasın yoğun olduğu aktivitelerden sonra güneş kremleri tazelenmelidir. İlk uygulama için krem ve losyon formundaki güneş koruyucular uygun olacaktır, fakat tazelemek için stik, sprey, krem, losyon şeklindeki tüm formlar kullanılabilir. Yüz ve dekolte bölgesini korumak için gerekli güneş kremi miktarı, kişinin kendi işaret parmağı ile 2.5 parmak uzunluğundaki bir şerit veya 1 çay kaşığı dolusu koruyucu olarak düşünülebilir. Güneş kremi uygulandıktan sonra hafifçe yayılmalı, çok ovalamaktan kaçınılmalıdır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı."