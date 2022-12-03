Uzmanı açıkladı: Kanser hücrelerinin oluşumunu %72 oranında engelliyor!

Cancer Research'ün 15 Kasım 2022 sayısında yayınlanan yeni araştırmaya göre, aerobik egzersiz metastatik kanser riskini yüzde 72 azaltabilir. Çalışma, egzersizin akciğerler, karaciğer ve lenf düğümleri gibi genellikle metastazların geliştiği iç organlar üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır.

Bulguların enerjisini şekerden alan yüksek yoğunluklu aerobik egzersizin metastatik kanser riskini azaltabileceğini gösterdi. Şimdiye kadar halka yönelik genel mesaj 'aktif ol, sağlıklı ol' ise, şimdi aerobik aktivitenin en agresif ve metastatik kanser türlerinin önlenmesini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini ortaya koymuş oldu.

Bu çalışma hem fareleri hem de insanları içeriyordu - sıkı bir egzersiz rejimi altında eğitilen fareler ve sağlıklı insan gönüllüler koşudan önce ve sonra incelendi.

İnsan verileri, 20 yıl boyunca 2.734 kişiyi izleyen epidemiyolojik bir çalışmadan da elde edildi - bu süre zarfında 243 yeni kanser vakası kaydedildi. Araştırmacılar, fiziksel egzersiz yapmayanlara kıyasla düzenli olarak egzersiz yaptığını bildiren yüzde 72 daha az metastatik kanserli insan olduğunu buldu.