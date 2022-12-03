Uzmanı açıkladı: Kanser hücrelerinin oluşumunu %72 oranında engelliyor!

Cancer Research'ün 15 Kasım 2022 sayısında yayınlanan yeni araştırmaya göre, aerobik egzersiz metastatik kanser riskini yüzde 72 azaltabilir. Çalışma, egzersizin akciğerler, karaciğer ve lenf düğümleri gibi genellikle metastazların geliştiği iç organlar üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır.
Bulguların enerjisini şekerden alan yüksek yoğunluklu aerobik egzersizin metastatik kanser riskini azaltabileceğini gösterdi. Şimdiye kadar halka yönelik genel mesaj 'aktif ol, sağlıklı ol' ise, şimdi aerobik aktivitenin en agresif ve metastatik kanser türlerinin önlenmesini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini ortaya koymuş oldu.
Bu çalışma hem fareleri hem de insanları içeriyordu - sıkı bir egzersiz rejimi altında eğitilen fareler ve sağlıklı insan gönüllüler koşudan önce ve sonra incelendi.
İnsan verileri, 20 yıl boyunca 2.734 kişiyi izleyen epidemiyolojik bir çalışmadan da elde edildi - bu süre zarfında 243 yeni kanser vakası kaydedildi. Araştırmacılar, fiziksel egzersiz yapmayanlara kıyasla düzenli olarak egzersiz yaptığını bildiren yüzde 72 daha az metastatik kanserli insan olduğunu buldu.
Başka bir çalışmada da egzersizin meme kanserinden ölüm riskini yüzde 46 ila 50 oranında azaltacağını ve nüks riskini yüzde 31 ila 50 oranında azaltacağını gösteren veriler var.
Klinik olarak, egzersiz vücudun insülin duyarlılığını artırarak metabolik profilin düzenlenmesi yoluyla bir antitümör etkisine sahip olabileceği, böylece glikoz homeostazına katkıda bulunabileceği, steroid hormon seviyelerini düşürdüğü, bağışıklık sistemini güçlendirip kansere karşı koymamıza yardımcı olduğu öne sürülür.
Kanser bir hastalık değil, birçok hastalığın sonucudur. Her biri kendi özel bakımını ve özel tedavi stratejisini gerektirir. Ancak kanserle ilgili anlaşılması kolay bir şey var: En başta kansere yakalanmamanız çok daha iyi.
Op. Dr. Salim Balin ,'',''Bunu nasıl yaparız? Risklerden kaçınarak. Kansere neden olan her şeyi hayatımızdan uzak tutarak başlayabiliriz. Bunların başında sigara gelmektedir. Akciğer kanserinin ve bir düzineden fazla başka kanserin birincil nedenidir. Ve başka nedenler de var: sağlıksız beslenme, obezite, egzersiz eksikliği, aşırı alkol ve diğerleri arasında güneşe maruz kalma. Risk faktörlerini bilin ve bunlardan kaçınarak kanserin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.''dedi.