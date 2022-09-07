Uzmanı açıkladı: Sudaki tehlike! Enfeksiyonların ana sebebi olabilir

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, son dönemlerde kaynağı bilinmeden içilen suların zehirlenmelere yol açtığını söyledi. Dr. Arabacı, bu suların içilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, başka seçenek olmaması halinde, bu suların ancak kaynatılıp dinlendirildikten sonra içilebileceğini dile getirdi.

İHA Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:52 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar kaynağı bilinmeyen suların içerebileceği bakteri ve mikroplar nedeniyle oluşabilecek riskler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, yaptığı açıklamada, çocuklarda bu zehirlenmelerin daha sık olduğunu belirterek, "Son dönemlerde ishal, kusma, bulantı ve yüksek ateşle seyreden hastalıkların altında mikroplu suların yattığı düşünülmekte. Bu dönemde özellikle çocuklarda gördüğümüz problemlerin en büyük sebebi çocukların dezenfekte olmamış sularla çok fazla içli dışlı olmasından kaynaklanıyor. Bu ishallerde sulara karışmış olan viral ya da patojen bakterileri düşünüyoruz" dedi.

Dr. Arabacı yetişkinlerde de aynı semptomların görüldüğünü ifade etti.





"HAVUZUN TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLUN"

Hijyenin öneminden bahseden Dr. Arabacı, "Yaz döneminde çok sık gördüğümüz bu ishallerin en kolay korunma yöntemi aslında hijyendir. Burada da el yıkama alışkanlığı, suya ve sabuna dokunun dediğimiz olay kesinlikle daha çok önem kazanıyor. Çocuklar, havuz ve denize girdiğinde ailelerin kontrol etmesi çok önemli. Bu süreçte anne babalar de aileler gidilen havuzun temiz olduğundan emin olmalı ve klorlama oranını sorgulamalı" diye konuştu.