Uzmanı anlattı! Astım ataklarını ortadan kaldırmanın formülü...

HERKESİN ATAĞI FARKLI OLUYOR

Astımın ataklarla giden bir hastalık olduğunun altın çizen Dr. Öğr. Üyesi Barut, "İyileşmiyor ama belli bir dönem normal oluyorsunuz. Belli bir dönem atak dönemi dediğimiz hastalığı hissettiğiniz dönem oluyor. Atak döneminde hastanın ilaçlarında ayarlama yapılıyor. Onun dışında stabil bir ilaç ayarlaması yapılıyor. Herkesin atağı farklı. Kişiye göre tedavi de değişiyor. Atağın şekli de değişiyor. O kişiye göre tedaviyi düzenliyoruz. Normal zamanda ayrı bir düzenleme yaparken, atak zamanında daha farklı bir düzenleme yapıyoruz. Ona göre de kontrol altında tutuyoruz. Eski zamanlarda ilaçlarımız daha az olduğu için astımın birtakım riskleri vardı. Astımdan ölen insanlar vardı. Sosyoekonomik koşullar bu hastalıkta çok belirleyici. Hala üçüncü dünya ülkelerinde astımdan ölen insanlar görülüyor ancak eskisi kadar çok değil. Çünkü ilaçlar çok gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Eğer doktorla hasta iyi bir iletişim kurar ve düzenli bir kontrol sağlanırsa yüzde 95 kontrol altında gidiyor. Yüzde 5'lik bir kısım var ki maalesef o kişiler 'zor astım' sınıfına giriyor. O kısımda biraz zorlanıyoruz. Çünkü verdiğimiz ilaçlara karşı dirençli ama onlar üzerinde de şu an çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kovid-19 pandemisinin astım hastalarını nasıl etkilediğinden bahseden Barut, "Bu konuyla ilgili araştırmalar yayınlanmadan önce benim de kendi pratiğimde gördüğüm bir şey vardı. Kovid-19 döneminde astımlılar ve Koah'lılar, bizim çok temas ettiğimiz hastalardı. Çok korktular. 'Kovid geldi biz ne yapacağız, öleceğiz, biteceğiz' diye düşündüler. Fakat korkulan kadar olmadı. Çünkü öncelikle bu hastalar kendilerini iyi korudular. İkincisi kullandıkları halk arasında fısfıs şeklinde tabir edilen inhaler tarzı ilaçları vardı. Bu ilaçlar hastaları korudu. Daha sonra sonra da araştırmalar yayınlandı. Hatta Çin'de yapılan bir yayında dezonik dediğimiz bir etken maddenin ciddi anlamda astımlı hastalarda koruyucu olduğu ortaya çıktı. Bu madde daha sonra Kovid geçiren ağır hastalarda kullanılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

KİMİN ASTIM OLACAĞINI GENETİK FAKTÖRLER BELİRLEYEBİLİR

Astımdan korunmanın zor olduğunu çünkü astımda genetik faktörlerin de etkili olduğunu söyleyen Barut, "Çevresel faktörler de var. Yani başlı başına bir şeyden dolayı astım oluyoruz gibi bir şey söylemek çok zor. Kimin astım olacağını bazı zaman genetiğiniz belirliyor. Anne babası astım olan çocuklarda eğer sadece anne astımsa ya da baba astımsa yüzde 20-30 astım olma olasılığı var. Anne de babada astımsa yüzde 60-70'tir. Bunun korunması yok yani. Ama şöyle bir şey var. Alerjik insanlarda astıma dönüşüm var. Özellikle küf mantarları, ev akarları gibi o grup alerjenlere çok temas edenler de hastalığa dönebiliyor. Esas sorun astımı engellemek değil, kontrole almak. Aslında hastaları kontrol edebiliyoruz. En önemli nokta o. Yani yaşam kalitesini artırabiliyoruz. Biz astımdaki başarıyı şöyle tanımlıyoruz: Kişi ne kadar az atak geçirirsek astım tedavisi o kadar başarılıdır. Atağı da biz o kadar aza indirebiliyoruz ki bir insan hayatı boyunca astım tanısı aldıktan sonra belki 1, belki 2 kere atak geçirerek hayatını devam ettirebiliyor. Bu da yaşam kalitesini inanılmaz bir hale sokuyor" ifadelerine yer verdi.