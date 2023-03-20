Uzmanı anlattı: Ramazan’da kabızlık riskini ortadan kaldırmanın yöntemi

Uzm. Diyetisyen Esma Akça, "Uzun saatler aç kalmak insanları korkutuyor ama uzun açlık saatleri aslında vücudumuza iyi geliyor. Bir nevi detoks etkisi oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle Tip-2 diyabeti olan, insülin direnci, karaciğeri yağlı olan, bazı sindirim sorunları olanlar için bu uzun açlık dönemlerinde vücut kendini yeniliyor. Tabi ki dikkat etmemiz gereken bazı sağlık koşulları da var. Özellikle eğer kardiyoloji takipliyseniz, tansiyon, diyabet hastasıysanız, böbrek hastalıklarına sahipseniz mutlaka hekiminizden onay almanız lazım. İftar ile sahurun düzgün ve sağlıklı yapılması gerekiyor bu şartlar altında gerçekten faydası var. Sahurdaki temel amacımız bizi uzun süre tok tutabilecek şeyler, ikincisi uzun süreli açlıkta kaslar her gün bir katabolizmaya uğruyor, yıkım oluyor, bizi susatmayacak besinler çok önemli. Özellikle çok tuzlu besinlerden kaçınmamız lazım, kavurmalar, çiğ köfte, salamura ürünler, pastırma, salam, sucuk, zeytin gibi bu gruptan biraz sahurda kaçınıyoruz. Peynirler daha az tuzlu olabilir. Yoğurt, süt tercih edilebilir, zeytin yerine çiğ kuruyemiş, kavrulmamış badem, ceviz gibi ürünler tercih edilebilir. Lif içeriği çok önemli, özellikle Ramazan'ın ilk haftasında çok yoğun bir kabızlık sorunu oluyor bu da sahurda tüketebileceğimiz sebze, meyve ile birlikte çözülebilecek bir durum. Bir küçük kase gibi salata ya da zeytinyağlı sebze tavsiye ediyoruz, salçalı, baharatlı, kızartma olmaması lazım" dedi.





"RAMAZAN'DA BİR GÜNDE 1,5 LİTRE SUYUN ALTINA İNMEMEMİZ GEREKİYOR"

İftarda bir anda fazla miktarda besin tüketilmesinin sağlıksız olduğunu ifade eden ve azar azar yemek gerektiğini belirten Uzm. Diyetisyen Akça, "Mideye azar azar yemek vermek de fayda var çünkü bir anda yüklenmek iyi bir sonuç vermeyecek. Hastanemizde de maalesef Ramazan Ayı'nda acilde bu vakalara çok rastlıyoruz, iftarı parçalı öneriyoruz. Bir anda yemek sonrası tansiyonumuz yükselebilir, yoğun karbonhidrat tüketimiyle birlikte şeker parametrelerimizde yükseliş olabilir. Bazen baş ağrısı, halsizlik, uyku hali gibi durumlar, yediğimiz yemeğin ağırlığına da bağlı olmakla birlikte kan yağları bir anda yükselebilir. Genelde mide etrafında karında bir şişkinlik, yukarıya doğru bir basınç, basınç olduğu için de kalple ilişkilendirilebiliyor. Uzun süre aç kalıp yoğun bir yemek tüketince gaz sorunu da olabiliyor. O yüzden az miktarda yavaş yavaş tüketmemiz lazım. Su ile birlikte bir tatlı kaşığı bal pekmezle hızlıca kan şekerini yükseltebilecek bir şeyle iftarı açıp 3-5 dakika kadar bekleyip kendimizi daha iyi hissettikten sonra hafif hafif yemeğe giriş diyebiliriz. O da önden biraz çorba, yanına belki pide ya da ekmek, tadımlık iftariyelikler, sonrasında eğer mümkünse bir 8-10 dakika daha beklenmesini arzu ediyoruz. Sadece bir tabak pilav ya da yemek yiyip kalmak değil, biraz salata ya da sebze yanına biraz yoğurt ya da proteinli başka bir ana yemek olabilir. Haftanın 7 gününde de kırmızı et tüketmiyoruz, haftada 1 mümkünse 2 gibi, beyaz ete biraz daha yönelebiliriz. Sahurda en az 2 bardak şeklinde sıvı tüketimi mümkünse Ramazan'da demir hindi şerbeti susuzluğa karşı çok iyi geliyor. Çok fazla çay, kahve tüketiminin bizim sıvı ihtiyacımızı karşılamada çok faydası olmuyor. Sıvıyı da bölerek tüketmeliyiz, iftarda 2-3 bardak kadar sıvı tüketimi sonrasında da her saat başına bir bardak kadar sıvı tüketimi mümkünse su şeklinde şunu söyleyebiliriz; Ramazan'da bir günde 1,5 litrenin altına inmememiz gerekiyor "ifadelerini kullandı.