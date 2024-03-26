Uzmanı uyardı: Bu ikili migrene neden oluyor! Özellikle bu yaş grubunda...

Çocuklarda en sık görülen akut tekrarlayıcı baş ağrısının migren olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, "Migren görülme sıklığı 7 yaşa kadar yüzde 2,5 iken, 10 yaşından sonra yüzde 5'lere çıkıyor." bilgisini verdi.

Çocuklarda migren baş ağrısının ortalama 2-72 saat arasında sürdüğünü aktaran İçağasıoğlu, aktivite ile kötüleştiğini ya da aktiviteden kaçınmaya neden olduğunu, ağrıya bulantı ve kusmanın eşlik ettiğini belirtti.

İçağasıoğlu, baş ağrılarının çocukluk yaş grubunda en sık hastaneye başvuru yapılan nörolojik bozukluklar olduğunu vurgulayarak "Baş ağrılarının çocukluk çağında yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 25-93'dür. 7 yaşına kadar kız ve erkek oranı eşit. Ergenlikte ise bu oran kız çocuklarında artıyor. Çocuklarda baş ağrısı semptomları yetişkinlerden farklıdır ve yüzde 6 ile 15'inin ciddi bir nörolojik duruma bağlıdır." ifadelerini kullandı.

- "BİRİNCİL BAŞ AĞRILARI MİGREN VE GERİLİM TİPİ"

Dilara Füsun İçağasıoğlu, baş ağrıları sınıflandırılmasının 2'ye ayrıldığını, birincil yani primer baş ağrılarının, migren, gerilim tipi baş ağrısı, trigeminal otonomik sefaljiler ve diğer primer baş ağrısı bozuklukları olduğunu vurgulayarak, ikincil yani sekonder baş ağrılarının ise sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonları, diş çürükleri, santral sinir sistemi infeksiyonları (menejit, beyin dokusu iltihabı), hidrosefali, tümörler, yalancı beyin tümörleri, beyin kanamaları, travma sonrası görüldüğünü belirtti.

Çocuklarda baş dönmesinin migren atağı olabileceğine işaret eden İçağasıoğlu, "Herhangi bir uyaran olmaksızın kendiliğinden başlayan, bilinç kaybı yapmayan dakikalar ve saatler içinde kendiliğinden düzelen şiddetli baş dönmesi ataklarıdır. Bu duruma, bir veya her iki gözde istemsiz titreme hareketi, kol ve bacaklardaki kas kontrolünü kaybetmeye neden olan koordinasyon eksikliği (ataksi), kusma ve solgunluk durumu da eşlik eder." açıklamasında bulundu.

İçağasıoğlu, çocuklarda görülen migralepsinin migren aurasının bir saat içinde epileptik nöbete dönüştüğü klinik olayı tanımladığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baş ağrısı nöbetin tek belirtisidir. Ağrının spesifik bir klinik özelliği yoktur. Ağrı genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika sürer. Nadiren saatlerce sürebilen ağrılar olabilir. Migren veya gerilim tipi baş ağrısını taklit eden bir durum söz konusu. Çocukluk yaş grubunda gerilim tipi baş ağrısı görülme sıklığı yüzde 5-72 gibi geniş bir aralığa sahiptir. Başlangıç yaşı ortalaması 7 yaştır. 30 dakika ile 7 gün arasında sürüyor. Bu tip baş ağrısında zonklama, bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi ve aura yoktur. Gerilim tipi baş ağrısı psikososyal faktörler ve anksiyeteyle tetikleniyor."

Baş ağrısında akut atak tedavisinin; sessiz bir odada dinlenme veya uyuma, mümkün olan en erken dönemde ve uygun dozda ilaç tedavisi olduğunu ifade eden İçağasıoğlu, düzenli ve yeterli uyku, düzenli ve yeterli yemek ve sıvı alımı, düzenli egzersiz, gevşeme ve stresin azaltılmasının da tedavide uzun süreli olumlu etkilerine işaret etti.