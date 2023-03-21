Uzmanı uyardı: Çocuklarda çürüyen süt dişlerine dikkat! Çene yapısını yerle bir ediyor...

Çocuğun dişçi korkusunu yenmesi konusunda da ebeveynlere tavsiyede bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Melih Özdemir, "Toplumumuzda büyük, küçük fark etmeksizin birçok kişide dişçi korkusu var. Ebeveynlerin en önemli görevlerinden biri de çocuklarını yetiştirirken ağız ve diş bakımı konusunda çocuklarını bilgilendirmeleri ve diş hekimlerine güven duymaları konusunda çocuklarını desteklemeleridir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"

Diş fırçalama işleminin çocuğun arka dişlerinin çıkmasıyla beraber başlamasının uygun olduğunu söyleyen Dt. Melih Özdemir, şöyle devam etti:



"Çocukların diş fırçası kullanımına 2 buçuk, 3 yaşından sonra başlaması doğru olur. Bu yaşlarda bizim gibi belli tekniklerle diş fırçalayamazlar elbette ama burada önemli olan diş fırçalama alışkanlığı kazandırabilmektir. Çocuklar çoğu zaman dişlerinin görünen ve kolay ulaşılır kısımlarını fırçalar. Ara yüzleri ve çiğneyici yüzleri fırçalamayabilirler bu nedenle anne ve babaların çocukların diş fırçalama işlemi bittikten sonra kontrol etmelerinde fayda var."

Çocuğun diş hekimi ile tanışmasının da 2 buçuk 3 yaşlarında uygun olacağını söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Melih Özdemir, "Çocuklar için diş fırçası ve macun seçerken doktora danışılması doğru olur" ifadesini kullandı.