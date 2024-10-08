Uzmanı uyardı: Kene ısırığında asla bunu yapmayın!

Kene ısırığı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur, çünkü keneler, özellikle Lyme hastalığı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve diğer bazı bakteriyel, viral veya paraziter enfeksiyonları bulaştırabilir. Ancak kene ısırığı durumunda Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır” diyor.

İHA Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Halk arasında kene kırma diye bilinen yöntemin çok yanlış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Faruk Karakeçili, " Kırım Kongo Kanamalı Ateşi artık çok aşina olduğumuz bölgemizin bir gerçeği. Genellikle nisan, mayıs aylarında hızla artmaya başlıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz korunma yöntemleri ve diğer hususlarda. Hayvanların üzerinden çıplak elle keneleri koparıp ezip atılması buna halk arasında kene kırma deniyor. En büyük hatalardan birisi. Bunu yıllardır vatandaşlarımıza söylüyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hala kene kırma vakasıyla karşılaşıyoruz." diye konuştu.