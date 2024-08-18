Uzmanı uyardı: "Mide gribi mevsimsel griple karıştırılmamalı!" Özellikle o kişiler risk altında...

Sarıkaya, mide gribine genel olarak norovirüs ve rotavirüs gibi virüslerin neden olduğunu anlattı. Hastaların birçoğunun kendi kendine iyileşebileceğini ancak, dehidrasyon riski taşıyan kişilerde tıbbi müdahale gerektiğinin altını çizdi.





MİDE GRİBİNİN NEDENLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

Mide gribinin mevsimsel gripten farklı olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, "Mide gribine en sık neden olan virüsler arasında norovirüs ve rotavirüs bulunur. Hastalık, kontamine su, yiyecek veya enfekte kişilerle temas yoluyla bulaşır. Enfeksiyon, mide ve bağırsaklarda inflamasyona yol açarak sindirim sistemi belirtilerine neden olur. Her ne kadar 'grip' terimi kullanılsa da mide gribi, influenza virüsünden kaynaklanan mevsimsel gripten farklıdır" dedi.



Mide gribinin önlenmesi hakkında bilgiler veren Dr. Sarıkaya, "Mide gribi çoğu zaman kendi kendine iyileşir ve birkaç gün içinde belirtiler hafifler. Ancak bazı durumlarda, özellikle dehidrasyon riski taşıyan bireylerde tıbbi müdahale gereklidir. Hijyen standartlarının yükseltilmesi, salgınların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Eller sık sık yıkanmalı, özellikle tuvalete gitmeden önce ve sonra, yemek hazırlama ve yeme öncesinde eller temizlenmelidir. Norovirüs enfeksiyonu geçiren bir kişinin bulunduğu ortamlarda temizlik ve dezenfeksiyon titizlikle yapılmalıdır" diye konuştu.