Uzmanından ailelere uyarı! Çocuklardaki stresin asıl nedeni...





"Ebeveynlere düşen en önemli görev, bu süreç içinde oldukça sabırlı davranmaktır"

Özkaya, ebeveynlere düşen en önemli görevin, bu süreç içinde oldukça sabırlı davranmak olduğuna değinerek, "Okula gitmemekte ısrarcı olan çocukları okuldan almanın yanlış olduğu kadar sürekli olarak ödüllendirmekte oldukça yanlış bir davranış olacaktır. Çünkü ceza ve ödül sisteminin sık sık kullanılmasının doğru değildir. Aksi halde çocuk okula her gidişinde elde ettiği ödülü rüşvet olarak algılayacak ve zamanla bu durumu kullanacaktır. Gerekli olduğunda çocuğunuzu basit ve küçük şeylerle ödüllendirebilirsiniz. Sorunları konuşarak halletmek, onun fikirlerini almak ve evde belirli bir denge oluşturmak adına bir düzen oluşturulmalıdır. Onula sohbet etmek, onu anladığınızı göstererek; çocuğunuz okulun gerekli ve önemli bir yer olduğunu kavramakta güçlük çekmeyecektir. Ebeveynler olarak size düşen en önemli görev, bu süreç içinde oldukça sabırlı davranmaktır. Çocuğunuzla sürekli okulun güzellikleri ve faydası hakkında konuşmalı, gerekirse kendi okul fotoğraflarınızı göstermelisiniz. Birlikte okul alışverişine çıkın ve alışveriş sırasında onunda fikirlerini almayı ihmal etmeyiniz. Okula gitmemek için üretilen hastalık bahaneleri karşısında evde kaldığı zaman televizyon izleme ve oyun oynama sürelerinin kısıtlı olacağı konusunda uyarılarda bulunmak gerekir. Hasta olduğu için yatıp dinleneceğini ve bu durumun onun için sıkıcı olacağını belirtilmelidir. Okula gitmenin ve arkadaşları ile teneffüste birlikte vakit geçirmenin daha eğlenceli olacağını belirtmeniz onu bu bahanelerden vazgeçirecektir. Ayrıca okula başlamadan önce çocuğunuzun sağlık kontrollerini yaptırmayı unutmayın. Sağlam arkadaşlıklar kurmak da okuldaki stresi azaltmada en önemli yöntemlerden biridir. Ayrıca okul dışı etkinliklerin sayısını artırmak, spor, egzersiz ve hobi etkinliklerini arttırmak okul stresi ile başa çıkmayı sağlar" şeklinde konuştu.