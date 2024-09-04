Uzmanından ailelere uyarı: Okul başarılarını etkiliyor! Mutlaka bir hekime danışılmalı...

Pedodonti (Çocuk Diş) Uzmanı Dt. Yeşim Sağır, okul öncesi dönemde çocukların diş kontrollerinin yaptırılması konusunda uyarılarda bulundu. Çocukların ağız ve diş sağlığının, genel sağlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Uzm. Dt. Sağır, "Diş çürükleri, çocuklarda ağrı, yemek yemede zorluk ve hatta dikkat dağınıklığı gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar, okuldaki başarılarını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Okul başlamadan önce yapılacak bir diş muayenesi, muhtemel sorunları erken teşhis etmek ve tedavi etmek için ideal bir fırsattır" diye konuştu.





"SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ"

Çocuklarınızın diş sağlığını korumak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmanın önemini vurgulayan Uzm. Dt. Sağır, "Şekerli gıdalar, diş çürüklerine neden olabilen en büyük faktörlerden biridir. Bu yüzden çocuklarınızı sağlıklı beslenmeye teşvik etmeli ve şekerli gıdalardan uzak tutmalısınız. Ayrıca, düzenli olarak su içmelerini sağlamak, ağız içindeki asit oranını dengeleyerek diş çürüklerinin oluşumunu engelleyebilir" şeklinde konuştu.





"DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"

Diş sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin de düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Uzm. Dt. Sağır, "Çocuklarınızın günde en az iki kez dişlerini fırçalamalarını sağlamak, ağız içindeki bakteri oluşumunu azaltarak çürük riskini minimalize eder. Özellikle sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce diş fırçalama, sağlıklı bir ağız yapısının temel taşlarını oluşturur" ifadelerini kullandı.





"UZMAN HEKİMDEN DESTEK ALINMALI"

Ailelerin çocukların diş sağlığı konusunda en iyi tedavi ve bakım hizmetini almaları için uzman pedodontistlerle iletişime geçmekten çekinmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dt. Sağır, "Çocuklara özel diş muayeneleri ve tedavi yöntemleri konusunda uzmanlaşmış hekimler, çocuklarınızın ağız ve diş sağlığını en iyi şekilde korumaya yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.