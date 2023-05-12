Uzmanından geçmek bilmeyen ağrıların şifası: "Suyun iyileştirici gücünden faydalanın"

"STRES YÜKÜNÜZÜ AZALTMAYA ÇALIŞIN"

Stresin birçok hastalıkta olduğu gibi fibromiyalji için de önemli bir etken olduğunu ifade eden Kurt Oktay, "Stres, fibromiyalji semptomlarınızı arttırabilir. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon veya derin solunum egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikleri uygulayabilirsiniz. Her gün az da olsa dinlenmek için kendinize zaman ayırın" diye konuştu.

"İYİ UYKU ALIŞKANLIKLARI GELİŞTİRİN"

Uyku kalitesindeki bozulmaların ağrı, yorgunluk, halsizlik ve diğer semptomların artmasına neden olabileceğine işaret eden Kurt Oktay, "Kaliteli uyku, fibromiyalji semptomlarının yönetiminin olmazsa olmazlarının başında yer alıyor. Sabahları daha iyi hissederek uyanmak ve kalite uyku için; uyku pozisyonunuzu, uyku ortamınızı ve uyku rutininizi optimize edin. Örneğin, düzenli bir uyku programı uygulamak, uyku ortamını düzenlemek ve yatağı rahat bir hale getirmek, sabahları daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Akşamları yatmadan önce dinlendirici ılık bir banyo, orta şiddette bir masaj, yoga, germe egzersizleri, sakinleştirici müzik dinlemek, rahatsız eden düşüncelerden uzaklaşmak ve gerginliği azaltmak için meditasyon yapmak, karanlık, sessiz ve uygun oda sıcaklığı uyku kalitenizin artmasına yardımcı olacaktır" dedi.