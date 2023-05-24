Uzmanından kritik uyarı: Deprem sonrası bu hastalıkta artış!



Son aylarda başvuruların artmasındaki sebebin deprem kaynaklı olduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Son dönemlerde özellikle deprem sonrası vertigo vakalarında bir artış izliyoruz. Vertigo aslında bir hastalık değil semptomdur. Bu başlık altında birtakım hastalıkları incelememiz mümkündür. Bunlardan biri de beyin inmelerinde gördüğümüz birtakım vertigo vakalardır. Aynı zamanda daha sık rastladığımız pozisyonel vertigo daha çok kulak kristallerin yer değiştirmesi sonucu izliyoruz fakat bunların hepsi özellikle belirli pozisyonel vertigolarda tedaviye iyi yanıt ile hastanın genel durumunda bir iyileşme izliyoruz.