Uzmanından öneriler: Okula uyum sorunu yaşayan çocuklar için...

"Anlayış ve sınır konusunda aşırı uçlara gitmek en büyük yanlış. Aşırı anlayışlı olup çocuğa sınır koymadığımızda çocuk istemediği şeyleri yapmak zorunda olmadığını, biraz ısrar ederse kuralları esnetebileceğini öğrenir ve ağlayarak, inatlaşarak istediğini yaptırabileceğini düşünür. Aşırı katı sınırlar, baskı, psikolojik ya da fiziksel şiddet ise çocuğun olumsuz duygularını ifade etmesine fırsat vermez, çocuk bu duygularını bastırmayı ya da başka sorunlu davranışlarla (ağlamak, saldırgan davranmak, içe kapanmak gibi) dışa vurmayı öğrenir.

Çocukların yaz tatillerini de belirli kurallar çerçevesinde geçirmesi, okula uyum sorunlarının önüne geçmede etkili olacaktır. Yazın da çocuğa yaşına uygun küçük sorumluluklar vermek, ona hayatın yüzde yüz özgürlük olmadığını hissettirecektir. Uyku sorunlarının çözümü ise henüz okullar açılmadan yavaş yavaş çocuğun uyku düzenini okul saatine yaklaştırmaya başlamak. Çocukların okula başlamakla ilgili olumsuz duygularının üstesinden ailece vakit geçirerek gelinebilir. Ailece teknolojiden uzak okuma zamanları oluşturun. Çocuğunuzla okula başlama konusundaki olumsuz duygularını paylaşabileceği oyunlar oynayın, onun hikaye ya da resimlerle duygularını ifade etmesini sağlayın."

Tasarımı kendisine ait olan Bizbize Aile Oyunu gibi aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik oyunların çocukların duygularını anlamada yararlı olabileceğini aktaran Söylemez, "Okula uyum sorunlarının çok şiddetli olduğu durumlarda kaygı bozukluğu ya da dikkat eksikliği gibi sorunlar var olabilir. Bu durumlarda mutlaka bir çocuk psikoloğu ya da aile terapistinden destek alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.