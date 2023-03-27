Uzmanından Ramazan için altın öneriler! Oruç tutarken yapılan en büyük hata...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruç hakkında uzmanlar da vatandaşları bilgilendiriyor. Bu süreçte tüm yeme düzenin değişmesiyle birlikte iftardan sahura kadar olan sürede nelerin yenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Bilge, kaçınılması gereken gıdaları da bir bir sıralıyor.

İHA Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:33 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Bilge, Ramazan ayının, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu ifade ederek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini belirti. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu belirten Bilge, "Bu beslenme tarzı yaklaşık 15 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır.

Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır" dedi.