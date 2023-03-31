Uzmanından Ramazan'da egzersiz yapmak isteyenlere öneriler! Oruçluyken terletmeyen sporlar...

Oruç tutarken hareketsiz kalmak istemeyenler için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Sena Çelebi, yapılabilecek egzersizler hakkında bilgiler verdi. Özellikle iftardan sahura su tüketiminin önemini vurgulayan Çelebi, gün içerisinde fazla su kaybetmeden nasıl spor yapılabileceğini de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:18 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayında nasıl egzersiz yapılabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Sena Çelebi, "Karaciğerimizde ve kaslarımızda depo edilen şeker azaldığı ve terle kaybedilen su miktarı arttığı için, yüksek yoğunluklu egzersizler tercih edilmemelidir. Oruçluyken terletmeyen egzersizler, örneğin, pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi düşük şiddetli aerobik egzersizler yapılabilir" dedi.

Suyun, hayatta kalmamız için en az oksijen kadar gerekli olduğundan bahseden Dyt. Çelebi, "Ortalama olarak yetişkin bir bireyin vücut ağırlığının yüzde 55-75'i sudur. Suyun; vücut ısısının dengelenmesi, besinlerin sindirimi ve emilimi sırasında hücrelere taşınması, toksinlerin vücuttan arındırılması gibi birçok görevi vardır. Vücuttaki sıvı miktarının yüzde 20 azalması ise hayati risk oluşturur. Ramazan ayı ile su alımımız azalır; bu nedenle sahurda ve iftarda su vazgeçilmezimiz olmalıdır. 2-2,5 litre kadar içmeye özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.





"İftar ve sahur arası su ihtiyacı karşılanmalı"

Uzun süren susuzluk sonrası su tüketiminin nasıl olması gerektiğine değinen Dyt. Çelebi, "Oruç tutulurken ortalama 15 saate yakın su tüketiminin olmamasından dolayı iftar ile sahur arasındaki 6-7 saatlik sürede günlük su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Günlük sıvı ihtiyacının 2,5-3 litre arasında değiştiği düşünülürse, bu miktarın üçte ikisini iftar ve iftardan sahura kadar olan zaman diliminde tüketilmesi gerekir. Sahurda ise üçte birlik kısmının tüketilmesi doğru olacaktır. 7 saatlik besin ve sıvı alımının olduğu bu arada 30 dakikalık periyodlar ile birer bardak su içmek günlük sıvı ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.