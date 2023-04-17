Uzmanından uyarı! 40 yaşından sonra mutlaka bu testi yaptırın



'KALP PİLİ TAKILANLARIN SAYISI ARTTI'

Hastanede kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Kubilay Erselcan ise sağlıklı yaşam koşullarının bozulması, beslenmenin bozulması hem de genetik faktörler, tütün kullanımının artması nedeniyle kalp krizi geçirme yaşını öne çektiğini söyledi. Hastalığın artmasıyla birlikte kalp pili takılma sayısının da arttığını dikkat çeken Dr. Erselcan, "Kalp pili takılmasının artmasının sebebi ritim bozukluğu hastalarının artması. Şimdi üç çeşit kalp pili takıyoruz. Bir tanesi kalp hızını ayarlayan kalp pilleri, bir tanesi kalp performansını arttıran, bir tanesi de şok verme özelliği olan. Kalp hızı yeterince yükselmediği zaman sadece kalp hızını ayarlayan basit kalp pillerini takıyoruz. Ama kalp krizi geçirmiş hastalarda ritim bozukluğuyla karşılaştığımız zaman çoğunlukla şoklayabilen kalp pilleri takıyoruz ki hastalar evde ritim bozukluğu yaşadığı zaman ölmesinler, hayatta kalsınlar diye. Kalp yetmezliği hastaların bir kısmında da uygun olanlarda kalp performansını arttırıcı kalp pilleri takıyoruz. Kalp krizi oranlarının artması beraberinde kalp yetmezliği hastalarını da artması sebep oldu. Dolayısıyla kılavuzların önerisi doğrultusunda hemen hemen her hastasına bu şoklayıcı kalp pillerinden takmamız gerekiyor. Sadece kalp yetmezliği oranına bile baksak kalp hastalarının yüzde 10-20 arasında bir oranı kalp yetmezliğinden muzdarip. Doğal olarak en az yüzde 10-20 civarında da bir kalp pili hastası bulunuyor. Hem kalp krizi miktarının artması hem kalp krizi yaşının erken yaşlara inmesi hem de kalp krizinden kurtardığımız insanların artması sebebiyle kalp pili hastalarında da bir artış oluyor, dünya çapında da böyle. Ama gelişmiş ülkelerde bu tedavilere ulaşma şansı daha fazla olduğu için gelişmiş ülkelerde bu oranlar daha yüksek" dedi.



'SPOR YAPAN 40 YAŞ ÜSTÜ MUTLAKA EFOR TESTİ YAPTIRMALI'

Özellikle halı sahada futbol oynayan ve spor yapan 40 yaş üstü kişilerin mutlaka efor testi yaptırması gerektiğini söyleyen Dr. Erselcan, "Yapılan çalışmalar göstermiş ki 40 yaşın üstündeki sporcularda anjiyografi yapıldığı zaman yüzde 50'sinden neredeyse kalp damarlarında daralmalar görülmüş. Bu da beraberinde kalp krizi riskini getiriyor. Yani spor sırasında ani ölüm riskini beraberinde getiriyor. Sadece bu risk değil, spor sırasındaki ani ölüm. Başka hastalıklarda gerekiyor ama 40 yaşın üstündeki kişilerde spor sırasında kalp krizine bağlı kalp durması riski ne yazık ki yüksek diyebilirim. O yüzden 40 yaşın üstünde zorlayıcı spor yapacak insanların öncelikleri kardiyoloji muayenesi olmasında fayda var. Eğer risk durumuna göre gerekli görülürse bir efor testiyle bu riski değerlendiriyoruz tekrardan. Efor testinde bir problem yoksa, kabaca şunu söyleyebiliriz. O kişinin kalp krizi geçirme riski dünyadaki diğer insanlarla hemen hemen aynıdır. Ama efor testinde problem varsa o problemin kaynağını bulmamız gerekiyor. Yani genellikle bir damar darlığına şüphe eder. Efor testinde problem gördüğümüz insanların anjiyosunu yaparak damarlarını kontrol ediyoruz. Eğer damarlarında bir problem yoksa ve efor sırasında ritim bozukluğu meydana gelmediyse spor yapmasını güvenli kabul ediyoruz" dedi.