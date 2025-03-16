Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Uzmanından uyarı: "Bu hatayı yaparak zatürre riskinizi artırıyor olabilirsiniz!"

Uzmanından uyarı: "Bu hatayı yaparak zatürre riskinizi artırıyor olabilirsiniz!"

Uzmanlar, son dönemde artan hava değişimleriyle birlikte özellikle okul çağı çocukları ve 65 yaş üstü bireylerde zatürre vakalarının arttığını belirtiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, zatürreye karşı erken antibiyotik kullanımının önemini vurgularken, yanlış veya düzensiz antibiyotik kullanımının ise hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabileceğini söylüyor. Peki, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bu hata ne? İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:56
ABONE OL
BU HATAYI YAPARAK ZATÜRRE RİSKİNİZİ ARTIRIYOR OLABİLİRSİNİZ!

Prof. Dr. Alper Şener, hava sıcaklığında yaşanan değişimlerle okul çağı çocuklarında ve 65 yaş üstü kişilerde soğuk algınlığına bağlı zatürrenin görülme sıklığının artığını belirtti.

Zatürre şüphesinde antibiyotik kullanımının gerekli olduğunu belirten Şener, "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra bazen çocuklarda tonsilit, tonsillofarenjit gibi solunum yolu enfeksiyonları başlayıp akciğere inebiliyor. Yine aynı risk yaşlılarda da söz konusu. Zatürreye sebep oluyorlar. Bakteriyel enfeksiyon şüphesi varsa erken dönemde başlanması gereken antibiyotikler var." dedi.

Şener, bazı hastaların, doktorların yazdığı antibiyotikleri düzensiz kullandığını ya da yarım bıraktığını ifade ederek, hastaneye gelen ve zatürre teşhisi konulan hastaların birçoğunun düzensiz antibiyotik kullandığını belirlediklerini anlattı.

Bu durumun, antibiyotik kullanımının yan etkileriyle ilgili yapılan açıklamalardan kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Şener, "Bunun bir nevi dezavantajını yaşıyor insanlarımız. Antibiyotiği gereksiz kullanmak sakıncalı ama gerekli zamanda kullanmamak, dozunu azaltmak akciğerdeki iltihabi hadiselere sebep oluyor. Özellikle 65 yaş ve üzerinde bu durum çok sıkıntılı. Bu tablo akciğerde ağır bir zatürreye sebep oluyor." diye konuştu.

Şener, antibiyotiklerin yanlış kullanımının yaygın olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde kalmış antibiyotikler var, başka bir hastalık için reçete edilmiş. İdrar yoluna da yarar, boğazdaki iltihaba da yarar, akciğere de yarar mantığıyla kullanılabiliyor. Ya da antibiyotik paylaşımları olabiliyor komşular arasında. Bu da çok doğru değil. Antibiyotikler tahmininizden daha fazla zarar verebilir. Böbreklerinize, karaciğerinize, cildinize, bağırsaklardaki mikrobiyotaya, akıllı bakterilere ciddi anlamda zarar verebilir. O yüzden hekim kontrolüne ve hekim tavsiyesi altında kullanmak gerekiyor."