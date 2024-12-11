Uzmanından uyarı: Çaya bal katarken buna dikkat! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte artan hastalıklar, pek çok kişiyi de bitki çaylarına yöneltiyor. Uzmanlar ise bitki çaylarının bilinçsiz kullanımının çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Peki bitki çayları nasıl tüketilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Detayları Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz anlattı...

İHA Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:57 PAYLAŞ ABONE OL

Havaların soğuduğu ve gribal hastalıkların yaygın olarak görüldüğü son günlerde pek çok kişi kış çayı tüketiyor. İçinde meyve, baharatlar, bitkiler ve doğal tatlandırıcılar olan bu karışımlar bilinçsiz tüketildiğinde sağlığa faydalı olmak yerine ciddi zararlara yol açabiliyor.





"DOKTORA DANIŞMADAN BİTKİ ÇAYI TÜKETMEYİN"

Konuyla ilgili konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarının akla ilk gelen ilk içecek olduğunu belirterek, "Bitki çaylarını tüketirken bunun şifa olabileceği düşünülse de bilinçsiz kullanıldığında beraberinde getireceği tehlikenin de farkında olmak gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar, emziren anneler ve gebeler mutlaka doktoruna danışmadan bu bitki çaylarını tüketmeliler" ifadelerini kullandı.