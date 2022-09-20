Uzmanından uyarı! Geçer diye beklemeyin çok geç kalabilirsiniz...





"Yüzde 85 hastada çevresel faktörlerin etkili olduğu söylenebilir"

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Nuri Okkabaz rektum kanserinin görülme oranlarına ilişkin bilgi vererek, "Ulusal kanser istatistiklerine göre ülkemizde kadın ve erkeklerde 3'üncü sıklıkta görülen kolorektal yani kalın bağırsak kanserleridir. Genel olarak baktığımızda toplumda her 4 bin bireyden birinin kolorektal kanser adayı olduğunu söyleyebiliriz. Her 10 kolorektal kanserin 3'ü ise rektumda yer almaktadır. Genel olarak erkeklerde bir miktar daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Ortalama tanı konma yaşı 63'tür. Fakat son dönemde özellikle erkeklerde sol kolon rektum yerleşim tümörleri daha fazla görmekteyiz. Ulusal verilerimize göre 25-49 arası genç erkeklerde birinci sırada kolorektal kanserler yer almaktadır. Yüksek oranda çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki kolorektal kanserlerin yüzde beş kadarında tanımlanabilen bir genetik bozukluk söz konusudur. Yüzde 10 kadarında genetik bir bozukluk saptanamasa bile ailesel bir yığılma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geriye kalan yüzde 85 hastada çevresel faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Kalıtsal olarak doğrulanmış mutasyonları olan bireylerde ise risk yüzde 70'lere kadar çıkabilmektedir" dedi.



"En sık belirtisi; bağırsak hareketlerindeki değişikliktir"

Hastalığın belirtilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nuri Okkabaz, "Rektum kanserinin en sık belirtisi; bağırsak hareketlerindeki değişikliktir. Normalde 'düzenli olarak tuvalete gidebiliyorum' diyen bir bireyin son dönemde 'kabız oldum, ishal oldum' ya da 'bir kabız bir ishal oluyorum' şeklinde değişiklik tarif etmesi bizim için anlamlıdır. Bu en sık belirtidir. Dışkı üzerinde kan görülmesi, dışkılama sonrası makattan kan gelmesi de bizim için anlamlı bulgulardır. Tarama programlarının önemini tüm dünya biliyor artık ve bunu uygulamaya başladı. Sağlık Bakanlığı da kolorektal kansere ait hiçbir belirtisi olmasa bile 50-70 yaş arasındaki bireylerin 2 yılda bir dışkıda gizli kan taraması ve 10 yılda bir kolonoskopi ile değerlendirilmesini önermektedir. 45 yaş altı bireylere özellikle dikkat çekmek istiyorum; bu hastalık 50 yaş üzerindeki bir grubun hastalığı olarak bilinse de günümüzde 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda birçok genç bireyde rektum kanseri görmekteyiz. 45 yaş altı bireyler yaşadıkları sorunları proktolojik hastalıklara bağlayabilme ya da 'geçer bekleyeyim' şeklinde erteleme eğiliminde olabiliyorlar. Bunun da maalesef genç bireylerin daha ileri evre tümörlerle karşımıza gelmeleriyle sonuçlandığını göstermiş bilimsel veriler" şeklinde konuştu.