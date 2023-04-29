Uzmanından uyarı: Havaların ısınmasıyla risk giderek artıyor! Kızarıklık ilk belirtilerinden...

Yıl boyu süren alerjiklerde ise daha çok toz, hamam böceği, kedi, köpek, küf gibi şeyleri düşünmek lazım. Yazın başında polen alerjileri yazın sonunda sonbahara doğru daha çok ağaç alerjenleri ve sonbahara doğru çimen gibi ot gibi alerjenleri düşünmekte fayda vardır. Hastaların tanısını koyduktan sonra tedavide burundan verdiğimiz spreyler, antialerjik dediğimiz antisemit ilaçlar ve diğer tedavileri devam etmektedir. Tanı için deri testi ve kan testi bulunmaktadır.