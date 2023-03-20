Uzmanından uyarı: İftarda yapılan en büyük hata...

Ramazan'a çok az bir süre kaldığı bu günlerde uzmanlar da oruç tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulunuyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk halinin öncesinde ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalara dair öneriler veren Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, özellikle iftardan çok sahura önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İHA Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için doğru beslenme tavsiyelerinde bulundu. Ciğerli, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme hayatımızın idamesi için önemli. Ama Ramazan ayında beslenme ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu yıl Ramazan'da 14-15 saatlik açlık ve susuzluk hali yaşanacak. Bu durum metabolizmamız üzerine etki ederek yavaşlamasına sebep olur. İftarda fazla yemek, aşırı kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebebiyet verir" diye konuştu.



Ciğerli, "Ramazan ayında şüphesiz ki en sevdiğimiz öğün iftardır. Fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapmaları sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar" dedi.