Uzmanlar açıkladı: Alzheimer’ın asıl sebebi buymuş! Doğrudan beyne zarar veriyor…

Bu da gösteriyor ki, obez insanların beyinleri ile Alzheimer'lı bireylerin beyinleri arasında benzerlikler var. Bilim insanları, 74 genden 21'inin obez katılımcılarda ya az ifade edildiğini ya da aşırı ifade edildiğini keşfettiler. Doçent Doktor Claudia Satizabal, bulgulara onların da çok şaşırdığını söyledi.

Şöyle açıkladı: "Bazı bağlantılar bekliyorduk çünkü Alzheimer ve demans ile ilgili son genetik araştırmalar, her ikisi de obezitede düzensiz olabilen lipid metabolizmasında ve bağışıklık sisteminde yer alan genlere işaret ediyordu. Ancak, Alzheimer hastalığı genlerinin neredeyse yüzde 30'unun ifadesinin obezite özellikleriyle bağlantı gösterdiğini görmek bizi biraz şaşırttı."