Uzmanlar açıkladı: Alzheimer’ın asıl sebebi buymuş! Doğrudan beyne zarar veriyor…

Bulgular, vücudun karın bölgesi çevresinde aşırı ağırlık taşımanın etkilerini vurgulamaktadır. University of Texas Health Science Centre at San Antonio tarafından yürütülen yeni bir araştırma grubu, Alzheimer ile ilgili bilinen 74 genden 21'inin de obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.
Bulgular, orta yaşta obezitenin Alzheimer olasılığını artırdığını gösteren önceki araştırmaları da destekliyordu. Alzheimer's and Dementia: the Journal of the Alzheimer's Association dergisinde yayınlanan çalışma, sağlıklı bir vücut kitle indeksini korumanın bilişsel gerilemeyi önleyebileceği inancını da güçlendiriyor.
Orta yaştaki obezitenin demans için bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmesine rağmen, bu bağlantının altında yatan nedenler belirsizliğini koruyor.
Fazla vücut yağını taşımanın ana risklerinden biri, vücutta yaydığı iltihaplanmadır. Daha yüksek iltihaplanma seviyelerinin beyinde toksik proteinlerin birikmesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Önceki çalışmalarda, beyin taramaları da obezitenin beynin öğrenme, hafıza ve muhakeme ile ilgili bölgelerinde büzülmeye neden olabileceğini göstermiştir.
Bu da gösteriyor ki, obez insanların beyinleri ile Alzheimer'lı bireylerin beyinleri arasında benzerlikler var. Fazla vücut yağını taşımanın ana risklerinden biri, vücutta yaydığı iltihaplanmadır.
Daha yüksek iltihaplanma seviyelerinin beyinde toksik proteinlerin birikmesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Önceki çalışmalarda, beyin taramaları da obezitenin beynin öğrenme, hafıza ve muhakeme ile ilgili bölgelerinde büzülmeye neden olabileceğini göstermiştir.
Bu da gösteriyor ki, obez insanların beyinleri ile Alzheimer'lı bireylerin beyinleri arasında benzerlikler var. Bilim insanları, 74 genden 21'inin obez katılımcılarda ya az ifade edildiğini ya da aşırı ifade edildiğini keşfettiler. Doçent Doktor Claudia Satizabal, bulgulara onların da çok şaşırdığını söyledi.
Şöyle açıkladı: "Bazı bağlantılar bekliyorduk çünkü Alzheimer ve demans ile ilgili son genetik araştırmalar, her ikisi de obezitede düzensiz olabilen lipid metabolizmasında ve bağışıklık sisteminde yer alan genlere işaret ediyordu. Ancak, Alzheimer hastalığı genlerinin neredeyse yüzde 30'unun ifadesinin obezite özellikleriyle bağlantı gösterdiğini görmek bizi biraz şaşırttı."
The House of Commons Library şöyle diyor: "Obezite genellikle vücut kitle indeksine (BMI 30 veya üzeri) sahip olmak olarak tanımlanır." Providence Saint John's Health Centre in Santa Monica'da nörolog olan Doktor Santosh Kesari şunları kaydetti: "Eğer Alzheimer hastalığı için genetik riskiniz varsa, 40'lı ve 30'lu yaşlarında yaşam tarzını ve alışkanlıklarını değiştirerek, gelecek onlarca yıl boyunca oluşabilecek problemleri önleyebilirsiniz. Ve eğer obezite, Alzheimer ile de ilgili bir sorunsa, kesinlikle 30'lu ve 40'lı yaşlarda kilo vermek, on yıllar sonra bunama riskini azaltacaktır."