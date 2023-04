Uzmanlar açıkladı: Alzheimer’ın asıl sebebi buymuş! Doğrudan beyne zarar veriyor…

Bulgular, vücudun karın bölgesi çevresinde aşırı ağırlık taşımanın etkilerini vurgulamaktadır. University of Texas Health Science Centre at San Antonio tarafından yürütülen yeni bir araştırma grubu, Alzheimer ile ilgili bilinen 74 genden 21'inin de obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.

Bulgular, orta yaşta obezitenin Alzheimer olasılığını artırdığını gösteren önceki araştırmaları da destekliyordu. Alzheimer's and Dementia: the Journal of the Alzheimer's Association dergisinde yayınlanan çalışma, sağlıklı bir vücut kitle indeksini korumanın bilişsel gerilemeyi önleyebileceği inancını da güçlendiriyor.