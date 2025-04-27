Uzmanlar açıkladı: Uyku için en ideal pozisyon! Horlamayı da azaltıyor...

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların çoğu sağ taraflarına dönerek uyuyor. Ancak uzmanlar, bu pozisyonun sağlığımız için en ideal seçenek olmadığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:41 PAYLAŞ ABONE OL

2.000 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, sağ tarafın uyku için en yaygın pozisyon olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, genellikle yan pozisyonda uyumanın daha sağlıklı olduğunu, özellikle horlama veya uyku apnesi gibi problemleri olan kişiler için sol tarafın daha faydalı olduğunu vurguluyor.

EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONU Dr. Cheryl Lythgoe, sol tarafa yatmanın mide ekşimesi gibi sindirim sorunları yaşayanlar için yararlı olduğunu ifade ediyor. Bu pozisyon, yer çekiminin yiyeceklerin sindirim sürecindeki hareketini desteklemesine yardımcı olur. Ayrıca, bu pozisyon eklem sağlığını da iyileştirebilir.