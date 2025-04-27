Uzmanlar açıkladı: Uyku için en ideal pozisyon! Horlamayı da azaltıyor...

2.000 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, sağ tarafın uyku için en yaygın pozisyon olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, genellikle yan pozisyonda uyumanın daha sağlıklı olduğunu, özellikle horlama veya uyku apnesi gibi problemleri olan kişiler için sol tarafın daha faydalı olduğunu vurguluyor.
EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONU
Dr. Cheryl Lythgoe, sol tarafa yatmanın mide ekşimesi gibi sindirim sorunları yaşayanlar için yararlı olduğunu ifade ediyor. Bu pozisyon, yer çekiminin yiyeceklerin sindirim sürecindeki hareketini desteklemesine yardımcı olur. Ayrıca, bu pozisyon eklem sağlığını da iyileştirebilir.
EN KÖTÜ UYKU POZİSYONU
Ancak karnınızın üstüne yatmak, sağlık açısından en problemli pozisyon olarak kabul ediliyor. Bu şekilde uyumak, omurga, eklem ve sinirlerde ciddi sorunlara yol açabilir. Dr. Lythgoe, bu pozisyonun omurganın yanlış hizalanmasına ve boyun ile sırt bölgesinde baskı oluşturarak kronik ağrıya neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, solunum organlarındaki ekstra baskı da nefes almayı zorlaştırabilir.
UYURKEN BUNLARA DİKKAT!
Fizyoterapist Jordan Dehara, bel ve kalça bölgesindeki gerginliği azaltmak için bacakların arasına bir yastık yerleştirilmesi gerektiğini öneriyor. Ayrıca sırt üstü uyumak isteyenlerin dizlerinin altına bir yastık koyarak uyumalarının rahatlatıcı olabileceğini belirtiyor.
Dehara, "Çoğumuz uyku pozisyonlarımızın fiziksel sağlığımız üzerinde ne kadar önemli bir etkisi olduğunu fark etmiyoruz. İnsanları doğru uyku pozisyonları hakkında bilinçlendirerek, kronik ağrıları önlemek ve uyku kalitesini artırmak çok önemlidir" diye ekliyor.