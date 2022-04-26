Uzmanlar uyardı: Böbrek kaybına neden olabilir!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yılören Tanıdır, erken fark edilmediğinde böbrek kaybına bile neden olabilen böbrek taşı sorununun, günlük beslenmede basit hatalar nedeniyle daha şiddetli hale gelebildiğini kaydetti.

Tanıdır, şunları kaydetti:

"Böbrek taşları idrar üretimi ve vücuttan dışarı atılması sırasında oluşuyor. İdrar üretildikten sonra vücuttan atılırken çeşitli nedenlerle idrarda oluşan maddeler idrar yollarında birikiyor ve çöküyor. Çöken bu maddeler zamanla sertleşiyor. Önce kum halinde oluyor, ardından taşlaşıyor. İşte böbrek taşı bu şekilde oluşuyor.

Böbrek taşlarının tek bir kendine has belirtisi yok. Böbrek taşı hastalığının birçok hastalığın belirtisi ile karışıyor, bazı hastalar başka nedenlerle yapılan ultrason, tomografi veya röntgen gibi tetkiklerle şans eseri tanı alıyor."

Verilen bilgiye göre, ailesel nedenlerle genetik yatkınlığı olan veya yapısal problemler nedeniyle vücudu böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayan kişiler dışında günlük beslenmede yapılan bazı hatalar da böbrek taşlarının oluşmasına zemin hazırlıyor. Ailesel yatkınlık da devreye girince, taş oluşumu çoğalıyor.

Yetersiz sıvı tüketimi, en önemli sebep çökeltileri vücuttan atacak yeterli idrar miktarının olmaması. Bunun da nedeni yetersiz su içimi, fazla terleme, sıcağa maruz kalma gibi etkenler olarak öne çıkıyor.