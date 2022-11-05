Uzmanlar uyardı! Bu hastalık çok hızlı yayılıyor: Geçmeyen öksürük ve halsizlik tehlike çanları çalıyor...

Mevsimsel hastalıklar şu an çok yaygınlaştı. Öksürük, ateş, zatürre en yoğun şikayetler. Uzmanlar uyarıyor: “Çocuklar hastalığı okuldan eve taşıyor. Ama bulaştırdığı anne ve babalar hastalığı atlatma konusunda çocukları kadar şanslı değil.”

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 05.11.2022 11:01 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar, mevsimsel hastalıklar bakımından zor geçiyor. Grip, Covid-19 ve zatürre vakalarında artış var. Özellikle bulaşın en çok olduğu okullardan eve hastalığı taşıyan çocuklar, çabuk iyileşiyor. Ancak hastalığı bulaştırdıkları anne baba ya da diğer ev halkı o kadar şanslı olmayabiliyor.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜNÜZ VARSA DOKTORA GİDİN Bu kış, en yaygın görülen şikayet ise uzayan öksürük oluyor. Uzmanların bu konuda tavsiyesi net, "Eğer geçmeyen öksürüğünüz varsa, doktora görünüp mutlaka akciğer tomografisi çektirin." Biz de bu konuyu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ile konuştuk. "Acillere en sık ateş, öksürük ve nefes alırken hırıltı nedeni ile geliyorlar.