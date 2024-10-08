Uzmanlar uyardı: Kalbiniz için ‘aceleniz varmış gibi’ yürüyün

Türkiye'de en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri de kalp hastalıkları. Kimi zaman kötü beslenme alışkanlıkları kimi zaman hareketsizlik kimi zaman başka faktörlerle tetiklenebilen bu mesele giderek daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.

'Her Pedal Kalp Sağlığına' sloganıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte bisiklet sporunun kalp sağlığına olan katkıları anlatılırken, katılımcılara sağlıklı ve hareketli bir yaşamın kapılarını aralama fırsatı sunuldu.

"KALBİMİZİ HASTA OLMADAN ÖNCE KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Kardiyoloji Bölüm Direktörü Prof. Dr. Engin Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada bilinenin aksine kalp için en önemli meselelerden birinin de 'hastalık öncesi' olduğunu söyledi.

Hasta olmadan önce kalp sağlığını korumanın önemine işaret eden Prof. Dr. Bozkurt, "İnsan bedeni yaratılıştan itibaren hareket etmek üzerine kurgulandı. Günümüz dünyasında herkes araba, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu durum yürümek için hareket alanını çok kısıtlıyor. Kapalı yaşam alanlarının içinde yaşarken aynı zamanda hep oturarak çalışma düzenine sahibiz. Bu sebeple mutlaka kendimize kalbimizi koruyacak zamanlar ayırmalıyız." bilgisini paylaştı.

"ACELEMİZ VARMIŞ GİBİ YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Vatandaşların basit bazı alışkanlıklarla kalp hastalıklarının önüne mümkün olduğunca geçebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, kalp sağlığımızı korumamız bir yolunun da bütün kaslarımızı hareket ettirmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bozkurt ayrıca "Bisiklete bineceğiz, yüzeceğiz ya da düzenli olarak acelemiz varmış gibi yürüyeceğiz. Bunu da en az haftanın 5 günü 30 dakikanın üzerinde yapmamız gerekiyor. dedi.

"DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Esra Alphan bisiklete binmenin kalp sağlığına iyi gelen bir spor yöntemi olduğuna değindi.

Bisiklete performans sporu amaçlı binenlerin yanı sıra hobi amaçlı binen grupların da olduğuna işaret eden Alphan, "Her spor dalında olduğu gibi bisiklete binen kişilerin de kalp sağlıklarını düzenli olarak takip ettirmeleri gerekiyor. Bisikletle her yere ulaşım sağlanabildiğinden, bu hem çevreye hem de kişilere çok faydalı olabilecek bir spor. Biz, herkes bisiklete binsin, pedallasın ve kalp sağlığını korusun diyoruz" ifadelerini kullandı.