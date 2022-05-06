Uzmanlar uyardı: Karaciğer yağlanması ve kansere neden olabiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı Avrupa Obezite Raporu'nda, Türkiye obezitenin en yaygın görüldüğü ülke olarak belirlendi. Uzmanlar ise obezitenin gençlik yaşlarındaki beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan etkili olduğunun ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.05.2022 12:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında obezite ve aşırı kilo sorunun en yaygın olduğu ülke oldu. Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, "Obezite; hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, bazı kanser türleri gibi birçok hastalıkta risk faktörü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hem toplumsal hem de bireysel olarak obezite ile mücadele etmeliyiz" dedi.

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ BU SORUNU YAŞIYOR

Obezitenin sadece Avrupa bölgesinde 1,2 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, "Bu durum toplam ölümlerin yüzde 13'ünden fazlasını temsil ediyor. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u ve yaklaşık her üç çocuktan biri aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Buna göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3 erkeklerde ise yüzde 64 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1 olarak belirtildi" diye konuştu.