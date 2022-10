Uzmanlar uyardı! Okullar açılınca zincirleme ilerleyen bu salgına dikkat: Kusma, kuru öksürük varsa...

Okulların açılmasıyla birlikte grip ve bağırsak enfeksiyonu çok sık görülmeye başladı. Bazı viral enfeksiyonların hızlı bir şekilde atlatıldığının altını çizen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Sadiye Altunkaya, "Önemli olan zamanında belirtileri tespit etmek ve bu belirtiler dahilinde uzman bir doktora gitmektir" açıklamasında bulundu. Dr. Sadiye Altunkaya, aileleri ne yapılması gerektiği noktada uyarılarda bulundu.

SINIFLAR İYİ HAVALANDIRILMALI







"Birçok farklı sebepten dolayı günümüzde çocuklarda viral enfeksiyon ortaya çıkmaktadır. Özellikle havadaki ani ısı değişimlerinden çocukların ciddi anlamda etkilenebileceğini söylemek mümkün. Çünkü mevsimsel özelliklerin kaybolması ile beraber viral enfeksiyonların ortaya çıktığını ifade etmek gerekir. Virüsler ısı değişimlerine dayanıklı oldukları için bu geçişleri esnasında insanlara ciddi anlamda tesir eder. Böylece çok hızlı yayılır ve çocuklarda viral enfeksiyonu ortaya çıkar. En önemlisi kapalı ve yeterince havalandırılmayan alanlar viral enfeksiyon noktasında önemli bir problem teşkil eder. Yeterince havalandırılmayan sınıflar da hastalıkların yayılmasına sebep olur. Şu an okullarda üst solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve krup salgını var. Krup, yoğun kaba öksürük ve seste kabalaşmaya neden oluyor. Eğer çocuğunuzda burun akıntısı, boğazda yanma, öksürük, ateş, kusma ve huzursuzluk gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurun."



HİJYEN HASTALIKLARDAN KORUR







"Basit önlemler ile grip, ishal gibi hastalıklardan korunmanız mümkün. Hijyene dikkat edin. Çocuğunuza okulda sık sık elini yıkamasını söyleyin. Eve geldiğinde de ilk işi hemen ellerini ve yüzünü yıkamak olsun. Zor olsa da okulda yakın temastan kaçınılmalı. Mümkünse maske kullanılmalı. İçilen suya da dikkat edilmeli. Öksürürken ağızlarını ellerinin tersiyle mutlaka kapatmalılar. Ev ortamında sigara dumanı asla olmasın. Anne-babalar çocuklarını asla sigaraya maruz bırakmasınlar. Düzenli uyku çok önemli. Her gün dişler mutlaka temizlenmeli."



EV HALKINA DA GEÇEBİLİR



"Okullar açıldığında bu tür hastalıklar genelde çocuktan ev halkına geçebiliyor. Anne ve babalar da çocuktan hemen sonra hastalanabiliyorlar. Hijyen kurallarına uymak, sağlıklı beslenmek ve hastalanan çocuklarla ilgilenirken maske takmak önemli."



