Uzmanlar uyardı! Omicron varyantında 2. güne dikkat

Yeni varyantla enfekte olan kişiler, genel anlamda önceki varyanttakilerle aynı belirtiler oluşsa da birkaç noktada ayırt edici tanılar mevcuttur. İlk olarak hafif ateş, yorgunluk, vücut ağrısı ve çatallanmış sesle kendisini belli etmeye başlayan Omicron, tat ve koku kaybı semptomuna diğer varyantlara oranla daha az karşılaşılıyor.

"VERİLER TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Enfeksiyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar konusunda ise uzmanlar hala net bir bilgi olmadığını belirtiyor. Yaklaşık bir ay önce Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni bir tür varyant ile ilgili hala veriler toplanmaya devam ediyor.

Enfekte olma riskinin daha yüksek olduğu bu varyantta, beş ila altı gün içerisinde semptomları göstermeye başlıyor. Birçok durumda 14 güne kadar sürebilen semptomlar, birçok kişi için hastalık seviyesine göre hastalığın rahatsızlık seviyesinde değişiklik ortaya çıkarabilir.

Ayrıca hasta bir kişi, semptomlar ortaya çıkmadan yaklaşık iki gün semptomlar ortaya çıktıktan sonra ise on güne kadar başkalarına bulaştırma riski ile karşı karşıyadır. Fakat Omicron varyantında semptomlar, enfeksiyondan sonra 3 ila 14 gün arasında herhangi bir günde ortaya çıkabilir. Bu nedenle Omicron varyantı, daha önceki varyantlar gibi daha hızlı ortaya çıkmıyor.