Uzmanlar uyarıyor! Büyük bir travma yaratabilir: Çocuklarınızı sosyal medyadan ve TV’lerden uzak tutun...

ÇOCUKLARA DEPREM MUTLAKA ANLATILMALI



Çocuklara deprem konusunun nasıl anlatılması gerektiği konusunda da tavsiyelerini sıralayan Sezgin, "Deprem konusunu açmamak ya da konuşmamak olmaz. Mutlaka anlatılmalı. Fakat daha basit cümlelerle ve onların anlayacağı dilde olmalı. Mesela, 'Yerin çok ama çok altında kayalar var. Bu kayalar yaşlanıyorlar. Kayalar yaşlandıklarında küçük küçük parçalanabiliyorlar ve birbirini etkiliyorlar. Biz de yeryüzünde olduğumuz için bundan etkileniyoruz' gibi cümlelerle bilgilendirebiliriz. Depremi anlatmamak yerine bu şekilde anlatmak özellikle 3-12 yaş grubu için önemli. Çünkü çocuklarda konuyu konumlandıramama, anlamlandıramama durumu var" şeklinde konuştu.

EVDE DEPREM ETÜTÜ YAPSINLAR



"Aileler çocukların stresini daha da azaltmak için deprem anını canlandırmalı etütler yapsınlar" diyerek önerilerine devam eden Sezgin, "Deprem olduğunda aile nasıl davranmalı diye düşünerek evde etüt uygulaması yapmalıyız. Bu bile bilinmezlik karşısında bir şeyleri biliyor olması çocuğun güvende olmasını hissettirir" dedi.