Uzmanlar velileri uyardı: "Çocuğunuza bu kalemleri sakın almayın!”

SUYA DAYANIKLI OLMAYANLAR TERCİH EDİLMELİ Kırtasiye malzemesi seçerken TSE ve CE etiketlerinin yanında özelliklerine de dikkat etmek gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Özge Yendur, seçilen ürünün kimyasal içermemesine ve üretiminde toksik madde kullanılmamış olmasına bakılması gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Özge Yendur, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle suya dayanıklı olmayanların tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Suya dayanıklı kalem, boya veya mürekkepler genellikle ftalatlar, formaldehit türevleri, ağır metaller veya solvent bazlı kimyasallar içerir. Bu maddeler ürünün silinmemesini, kalıcı olmasını ve suya karşı dirençli olmasını sağlar. Ancak aynı maddeler toksik olabilir ve çocukların cildine temas ettiğinde ya da ağız yoluyla alındığında sağlığı olumsuz etkileyebilir. Çocuk sağlığı açısından önerilen ürünler genellikle suda çözünebilen (water-based) yani su bazlı ürünlerdir. Bunlar kolay silinir, toksik madde içermez ve kazara temas durumunda daha güvenlidir" açıklamasında bulundu.



YAPIŞTIRICIDAN ATACA SIRAYLA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken diğer konuları da Uzm. Dr. Özge Yendur, şu şekilde özetledi: "Öte yandan ahşap kalemlerin kullanılması ideal. Defter ve kağıtlarda geri dönüşümü ve çevre dostu olanların ve FSC sertifikalı yani ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini gösteren ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Doğal pigmentler veya bitkisel bazlı boyalar gibi çevre dostu seçenekler tercih edilecekler arasında yer alıyor. Yapıştırıcı gibi kırtasiye malzemelerinde ise kimyasal içerikler, toksik olmayan bilinen markalar özellikle çocukların üzerinden kolayca silinebilen temizlenebilen yapıştırıcılar tercih edilmesi önem taşıyor. Bunlarda da yine standartlarının ve barkodunun kontrol edilmesi gerekiyor. Keskin uçlu makaslar yerine yuvarlatılmış uçlu makaslar tercih edilmeli. Bıçaklı makasları kullanmaktan kaçınılmalı. Ataçlar ve raptiyelerin paslanmaz çelik olması gerekiyor. Nikel içermeyen malzemelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Aksi halde çocukların derisine temas etmesi durumunda alerjik reaksiyona neden olabilir. Diğer bütün kırtasiye malzemelerinde çocukların sürekli kullandığı bir malzeme olsun veya olmasın yanında durduğu için cilde temas edebilir. Cilt reaksiyonlarına çocukların kullandığı bütün malzemelerde alerjik olmaması, deri kontakt dermatite yol açmayan toksik madde ve alerjen içermeyen ürünler olmasına özen gösterilmesi gerekiyor."