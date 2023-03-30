Uzmanlardan iftar uyarısı! Orucunuzu açarken en çok dikkat edilmesi gereken...

Canbaloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 2-2,5 litre su, C vitamini, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ile zencefil, zerdeçal gibi baharatların tüketilmesi gerektiğini belirterek, hızlı bir şekilde iftar yapmanın tansiyon, şeker yükselmeleri ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini bildirdi.

Canbaloğlu, beslenmede dikkat edilmesi gereken "altın" kuralları ise şöyle sıraladı:

"İftarın hızlı yenilmemesi gerekmektedir. Tokluk sinyali ortalama 20 dakikada beyne iletiliyor. Sağlıklı bir iftar için yemeğinizi 45 dakikadan önce bitirmeyin. Sahurda ağır yemeklerden kaçının. Çünkü gece metabolizma hızı düşer, kilo alma riski artar. Ramazan ayında mideyi rahatsız etmemek ve kalori fazlalığını önlemek için en doğru pişirme yöntemleri, ızgara, fırınlama, haşlama ve buğulamadır. Özellikle kızartmalardan, hamur işlerinden, aşırı şeker ve yağ içeren besinlerden uzak durmak, gece oluşabilecek hazımsızlıklara, mide yanmalarına ve kilo problemlerine karşı sizi koruyacaktır. İftarda boş mideyi birden doldurmak, tansiyon ve şeker dalgalanmaları ile mide ve barsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftarla sahur arasına bir ara öğün eklemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz."