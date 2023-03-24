Uzmanlardan öneri: Oruç tutarken vücudu susuz bırakmamak için...

Ramazan ayı boyunca vücudunuzu susuz bırakabilecek günlük aktivitelerden kaçınmalısınız. Gün boyunca beden gücünüzü kullanarak çalışıyorsanız veya oruç tutmak isteyen profesyonel bir sporcuysanız, günlük aktivitelerinizi destekleyecek dengeli ve sağlıklı beslenme için gıda takviyeleri kullanın.
Düzenli spor yapıyorsanız, oruç tutmadığınız zamanlarda da günlük enerji, protein ve su ihtiyacınızı karşılamaya devam etmelisiniz. Ayrıca Ramazan ayında egzersiz sürenizi yüzde 30 azaltın.
Kolay sindirilebilir yiyeceklerle orucu bozmak iyi ve sağlıklı bir seçenektir. Ramazan ayında, insanlar uzun saatler süren oruçtan sonra çok hızlı bir şekilde çok fazla yemek yeme eğilimindedir. Ancak orucunuzu çorba, ardından su, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu ile açmayı deneyin, böylece uzun bir gün susuz kaldıktan sonra vücudunuzu nemlendirin ve ardından 10 veya 15 dakika sonra ana yemeği yiyin. Bu size tokluk hissi vererek aşırı gıda alımını engelleyecek ve bu da sindirim sisteminize yardımcı olacaktır.
Ana yemek için ızgara, haşlanmış veya buğulama et, tavuk veya sebze yemekleri iyi seçeneklerdir. İftardan 1-2 saat sonra yemeklerinizi iyice çiğneyerek ve yürüyüş yaparak sindirim ve kalp damar sisteminize yardımcı olabilirsiniz.
Ramazan gerçekten de yılın kutsal bir zamanıdır ve oruç tutmak bu kutsal ayın önemli bir parçasıdır, ancak görebileceğiniz gibi oruç tutarken sağlıklı beslenmek için pek çok seçenek var.