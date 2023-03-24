Uzmanlardan öneri: Oruç tutarken vücudu susuz bırakmamak için...

Kolay sindirilebilir yiyeceklerle orucu bozmak iyi ve sağlıklı bir seçenektir. Ramazan ayında, insanlar uzun saatler süren oruçtan sonra çok hızlı bir şekilde çok fazla yemek yeme eğilimindedir. Ancak orucunuzu çorba, ardından su, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu ile açmayı deneyin, böylece uzun bir gün susuz kaldıktan sonra vücudunuzu nemlendirin ve ardından 10 veya 15 dakika sonra ana yemeği yiyin. Bu size tokluk hissi vererek aşırı gıda alımını engelleyecek ve bu da sindirim sisteminize yardımcı olacaktır.