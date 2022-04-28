Uzmanlardan uyarı: Bayramda bu hataya düşmeyin!

"Metabolizma hızı yavaşladı" Metabolizma hızının ve bağırsak fonksiyonlarının yavaşladığı oruç sürecinin ardından normal beslenme düzenine geçerken çok dikkatli olmak gerektiğine dikkat çeken Kuzu, "Bayramla birlikte yemeklerin çeşit ve miktarlarının artması, daha fazla tatlı tüketimi 3 günde kilo alınmaz diye düşünenleri yanıltır. Bayram sonrasında tartıda beklenmedik sonuçlar görmemek için; oruçtan çıktıktan sonra tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırılmamalı, öğünler arasında en az 3-4 saat açlıklar olmalıdır. Günde 2-3 ana öğün 1-2 ara öğün şeklinde bir beslenme düzeni en uygunudur. Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içilmelidir" dedi.





"Günde en az 30 dakikalık yürüyüş"

Güne mutlaka kahvaltı ile başlamanın önemine değinerek konuşmasının sürdüren Kuzu, "Bayram kahvaltılarında çeşitler ve porsiyonlar oldukça fazladır. Kızartma, kavurma, hamur işleri ve tatlıları içeren kahvaltı sofralarında size en uygun olan örneğin yumurta, zeytin, peynir, bal ya da tahin- pekmez, söğüş sebze, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle güne başlayabilirsiniz. Kahvaltı geç tüketilirse veya doyurucu bir kahvaltı ile güne başlanılırsa öğle yemeği atlanılabilir. Bayramda tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmeli. Tercihler çikolatadan ve sütlü tatlılardan yana olmalıdır. Pizza yiyecekseniz az malzemeli ve işlenmemiş etli tercih edin, bol soslu değil domatesli, kıymalı makarna tüketin. İnce hamurlu bir lahmacunu 1 su bardağı ayran ve bol yeşillik ile tüketebilirsiniz. İştahınızı ve tatlı isteğinizi bastırmak için suyunuza karanfil, tarçın ve limon atabilirsiniz. Gün içerisinde aşırı kaçırmanız durumunda, akşamı hafif geçirmek adına 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve 1 kase yoğurt tercih edebilirsiniz. Günde en az 30 dakikalık yürüyüş beslenme alışkanlıklarındaki yanlışları dengelemenizi sağlar. Bu önerilere dikkat ederek bayramımızı ruhen olduğu kadar bedenen de huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.