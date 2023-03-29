Uzmanlardan uyarı: "Bu kişiler oruç tutmadan önce doktoruna danışmalı"

Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutan diyabet hastaları için doktorlar da çeşitli uyarılarda bulunuyor. Özellikle iftar ve sahurda beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mustafa Köse, Ramazan boyunca diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı, uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin iki ana öğün şeklinde beslendiğini söyleyen Uzm. Dr. Köse, "Sahurda genellikle yavaş emilen gıdalar tercih edilirken, uzun sürecek açlık döneminin sonunda iftarda daha çok kalori içeriği yüksek gıdalar tüketilir. Bu nedenle oruç tutmak ve iki ana öğünle beslenmek ve beraberinde şeker hapı, insülin ve diğer pek çok ilacı kullanmak oruçlu iken beraberinde pek çok riski de getirmektedir. Bu riskler şeker düşüklüğü, şeker yüksekliği, şeker koması ve susuzluğa bağlı vücudun değişik yerlerinde pıhtı oluşması en önemli sonuçlarıdır" diye konuştu.





Oruç tutması riskli olan hastalar

Oruç ve diyabet arasındaki ilişkiden bahseden Uzm. Dr. Köse, "Ramazan'da oruç tutmak isteyen tüm diyabetli hastalar Ramazan ayından 1-2 ay önce oruç tutup tutamama konusunda doktorundan bilgi almalıdır. Her hasta hastalığının süresi ve ciddiyetine göre farklı şekilde doktoru tarafından bilgilendirilir. Çok yüksek riskli hastaların oruç tutmasına izin verilmezken düşük riskli hastaların oruç tutmalarında bir sakınca yoktur. Tedavi süresince yoğun hipoglisemi yaşayanlar, hipogliseminin farkına varamayanlar, Ramazan'dan önceki 3 ay içerisinde şeker koması yaşayanlar, tip 1 diyabeti olanlar, Ramazan'dan önceki 3 ay içerisinde şeker yüksekliğine bağlı koma yaşayanlar, fiziksel olarak yoğun çalışanlar, gebe olanlar, ileri derecede böbrek hastası olanlar, ileri düzeyde şekere bağlı böbrek ve göz bozukluğu olanlar yüksek riskli hastalardır. Bu hastaların Ramazanda oruç tutması ciddi problemlere sebep olur. Kesinlikle oruç tutmaları önerilmez. Tutmaları halinde hayatı tehdit edecek boyutta problem yaşarlar" şeklinde konuştu.