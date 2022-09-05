Uzmanlardan uyarı: Okulun ilk gününde bunu yapmak çocukta travma yaratabilir...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri eğitime başladı. Ancak bu süreç özellikle okula yeni başlayan çocuklar için zorlu olabiliyor.Hem çocuğun hem de ailenin kolay ve keyifli bir okula başlangıç aşaması yaşaması adına Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, çocukların ve ailelerin yapabilecekleri adına önerilerde bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, pandeminin gölgesinde okula yeni başlayacak olan çocukların ebeveynlerindeki kaygı ve stresi hissedebileceği uyarısında bulundu. Deniz, "Eğer okulla ve öğretmenle ilgili endişeleriniz varsa bunu çocuğunuzun yanında konuşmak, çocuğun baştan okulla olan bağını zedeler. Siz kaygılı olmayın ki çocuğunuz da kaygılanmasın" dedi.

Ailelerin öncelikle kendilerini bu sürece duygusal olarak hazırlaması, 'çocuğum okula uyum sağlayabilecek mi?', 'Benden ayrılabilecek mi?', 'okulu, öğretmenini, arkadaşlarını sevecek mi?' gibi kaygılı düşüncelerini kontrol altında tutması gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, ebeveynler için bir ilk gün rehberi hazırladı.



'MOTİVE EDİN' Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, okul başlamakla ilgili öykü kitaplarını birlikte okumanın uyum sürecinde destekleyici olacağını söyleyerek, "Kendi okul anılarınızdan bahsedebilir ve onun da okula başlayacağı için ne kadar mutlu olduğunuzu anlatabilirsiniz. Okulun nasıl bir yer olduğunu, içinde neler olduğunu, neler yapıldığını, ne kadar vakit geçireceğini konuşabilirsiniz. Çocuğun sorabileceği tüm sorulara sabırla yanıt verin. Gideceği okul hakkında konuşarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Çocukların, korku, kaygı ve stresi fark edebileceğine vurgu yapan Deniz, "Bu durum uyum sürecini zorlaştırabilir. Okula ve öğretmene güvendiğinizi hisseden çocuğun davranışları olumlu şekillenmeye meyilli olacaktır. Eğer okul ve öğretmenle ilgili endişeleriniz varsa bunu çocuğun yanında konuşmak baştan okuluyla bağını zedeleyecektir" dedi.