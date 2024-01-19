Uzun süre tuvalette bekleyenler dikkat! Bu hastalığın kapınızı çalması an meselesi

Hemoroid hakkında bilgi veren tedavi süreci ile ilgili konuşan Dr. Ömer Faruk Bük, "Anal fistül kalın bağırsağın son kısmı olan kanal dediğimiz kısımda genelde o bölgedeki çatlaktan dolayı ya da bir hemoroid enfeksiyonundan dolayı yastıkçık dediğimiz büyük abdest yapmayı kolaylaştıran hemoroid köklerinden kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu gelişir. Burada bir tünel oluşur. Buradaki tünelin bir kısmı makatın içindeyken diğer ucu cilt altında açılarak cilde doğru açılır. Genelde insanlar bunu sertlik, şişlik, 'zong'layıcı tarzı ağrı ve kızarıklık olarak hissederler. Bu aslında bir apsenin bulgusudur.

FİSTÜLİN TİPLERİ VAR

Öncelikle hastanın makat çevresinde kızarıklık, şişlik, bir hassasiyet fark ettiğinde, mutlaka bir hastaneye veya genel cerrahi uzmanına gelmesi gerekiyor. Çünkü burada saatlerin, günlerin önemi vardır. O bölge çok kirli olduğu için ve direk bağırsak içiyle ilişkili bir durum olduğu için yoğun kolon bakterisi bulunduğu için hızlıca ilerleyen apseler kontrolden çıkan enfeksiyonlara yol açabilir. Bir apse varsa hızlıca bu apsenin boşaltılması gerekir. Fistül varsa tanı aşamasında kontrastlı emar(MR) görüntülemesi yapılması gerekir. Fistülün tipleri vardır. Yüzeysel olabildiği gibi derin yerleşimli yerlerde de olabilir. Tedavide bizi en önemli etkileyen durum fistül tünelinin kişinin büyük abdestini tutmasını sağlayan kanalların ne kadar içine aldığı, ne kadarını kat ettiği önemlidir. Tedavide en önemli kısım fistülün tipidir. Makat bölgesinin bir tarafından başlayarak arkaya ve sağ, sola geçen at nalı fistüllerde vardır" diye konuştu.

"SETON YÖNTEMİ"

Hemoroidin iyileşme süreci ile ilgili Dr. Bük, "Yüzeysel dediğimiz fistüllerde lazer yöntemiyle ya da fistülün üstünü açarak tedavi edilebilir. Büyük abdest tutmayı sağlayan kasları içine alan fistüllerde bu kasları kesemediğimiz için aşamalı dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Eğer fistül yoluna açılan bir apse yok ise tünel çok uzun değilse ya da çok kısa değilse lazer yöntemi denilebilir. Maalesef lazer yönteminin fistül tedavisinde başarısı azdır. Biz genelde seton dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Burada fistülün dış ağızından başlayarak kasa kadar olan kısmını çıkartarak, kası içine alan kısmına bir lastik koyuyoruz. Bu lastik 3 ile 6 aya kadar kalıyor. Bir sonraki ameliyatta ne kadar kasın bu fistülün tünelinden kurtulduğuna bağlı olarak kesme işlemini yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.