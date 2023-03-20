Varis Çorabı Ne İşe Yarar? Varis Çorabı Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?

Öğretmen hastalığı olarak bilinen varisin tedavisinde varis çorabı kullanılır. Varis Çorabı ne işe yarar, dediğimizde varis hastalığının tedavisinde kullanıldığını öğreniriz. Çok uzun yıllardır kullanılan varis çorabı faydaları oldukça fazladır. Varis çorabı neye iyi gelir, dediğimizde temel olarak bacağa dışarıdan basınç uygulayarak kan dolaşımını iyileştirmek ve bacak ağrısı ve şişlik gibi yakınmaları azaltmak amacıyla kullanıldığını öğreniriz. Özellikle toplardamar yetmezliğinde kullanılır.

Varis nedir?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamarda yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir. Varisli damarlarda pıhtı oluşursa bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşur. Varisler, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Varisin neden olduğu başlıca şikâyetler şunlardır:

Bacaklarda mavi mor şişlikler

Ağrı

Bacaklarda ağırlık hissi

Bacaklarda şişlik

Bacaklarda uyuşukluk

Kaşınma

Varis Çorabı Ne İşe Yarar?

Varis çorapları 1848 yılından beri Venöz yetmezlik tedavisinde kullanılmaktadır. Varis çorapları büyük varislerin neden olduğu yorgunluk, ağrı, yanma, kramp ve ayakta şişme gibi şikâyetlerin hafifletilmesi için kullanılır. Sürekli olarak kullanılan varis çorapları varisin ilerlemesine biraz engel olabilir. Fakat yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; varis çorabı varisin ortadan kalkmasına olumlu etkisinin olmadığını tespit etmiştir. Varis ilaçla ya da varis çorabı ile tedavi edilemez. Varis çorapları temel olarak toplardamar sistemindeki yetmezlik ya da tıkanıklığa bağlı oluşan sorunlara yönelik olarak kullanılır. Lenf ödem hastalarında, klinik durumun ağırlığına bağlı olarak bazen varis çorabı reçete edilse de lenf ödem tedavisinde kullanılan bası giysilerinin yapısı farklıdır.

Varis çorapları kompresyon tedavisinde kullanılan bir bası giysisi türüdür. Farklı alanlarda yararlı etkilerini gösterirler;

Lenfatik: bacaklarda doku aralığında aşırı lenf sıvısı birikmesini önler ve birikmiş aşırı lenfatik sıvının boşaltılmasına yardımcı olur. Bacak kas pompası fonksiyonunu iyileştirerek lenf toplayıcı sisteme yardımcı olur.

Venöz: bacaklarda toplardamar yetmezliği ya da tıkanıklığına bağlı olarak toplardamarlarda kan basıncı yükselir (venöz hipertansiyon). Varis çorapları dıştan baskı uygulayarak venöz hipertansiyonun azaltılmasına yardımcı olur. Bacaklardaki toplardamarlardan kalbe kan dönüşünü (venöz dönüş) kolaylaştırır. Varis yarası (venöz ülser) oluşumunda yer alan ve kanda düzeyleri artmış olan matriks metalloproteinaz molekül düzeyini düşürerek yara iyileşmesine katkıda bulunurlar.

Cilt değişiklikleri: yangısal reaksiyon yanıtını azaltarak ve fibröz dokuların çözülmesi yoluyla cildi yumuşatır.

Klinik belirtiler: ağrı ve şişliği azaltarak hastanın yaşam kalitesini yükseltirler.

Varis Çorabı Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?

Varis çorabının basınç seviyesi kademeli olarak azalacak şekilde tasarlanmasının sebebi kanı aşağıdan yukarıya daha kolay akışını sağlamaktır. Bu sebeple varis çoraplarına basınç kademeli olarak değişken basınçlı çoraplar da denir. Aynı zaman da varise bağlı şikâyetlerin hafiflemesini sağlamasıdır. Varis çorabı uyku saati dışındaki tüm zamanlarda giyilmelidir. Uykudan kalktıktan sonra yataktan çıkmadan varis çorabını giymek en etkili yöntemdir. Varis çorapları bacaklardaki kirli kanın dokular arasında birikip kalmasının önlenmesinde iyi bir mekanik çözümdür. Bu çözüm tedaviye yönelik değildir ancak tedavi dışında varise bağlı şikâyetlerin hafifletilmesinde oldukça faydalıdır.

Varis Çorabının faydalarını sayarken ne yazık ki varis tedavisinden bahsedilememektedir. Bu çoraplar çapı genişlemiş olan damarların çaplarının daralmasına yardımcı olamaz. Bu nedenle varis hastalarına tedavi olacakları zamana kadar varis çorabı kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu tedavilerden biri uygulandıktan sonra 1 ay süreyle varis çorabı giyilmesi varisli damarın bir daha açılmamak üzere kapanmasına yardımcı olacaktır.