Varisi olanlar dikkat! Sıcak havalarda ölüme neden olabiliyor...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yazın akciğere pıhtı atması ve kalp krizi riskinin artığını belirterek, özellikle bacak varisleri olanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yazın sıcaklığın bacak toplardamarlarının çaplarında genişlemeye neden olduğunu belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Yazın bacak toplardamarlarında kanın göllenmesi ve sıvı kaybı ciddi pıhtılaşmaya ve akciğere emboli atmasına neden oluyor."

Gölbaşı, yazın bacağı mutlaka sıcaktan korumak, gün içinde soğuk suyla yıkamak gerektiğini vurgulayarak, varisi olanların ayakta sabit durmamasının önemine değindi.