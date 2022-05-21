Vitamini kabuğunda diye boşuna demiyorlar! Safra kesesindeki taşları yok ediyor…

Limon; greyfurt, misket limonu ve portakalın yanı sıra yaygın bir narenciye meyvesidir. En çok posa ve meyve suyu kullanılırken, kabuğu atılma eğilimindedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, limon kabuğunun sayısız sağlık yararı sağlayabilecek biyoaktif bileşiklerle dolu olduğunu belirlemiştir.

YÜKSEK BESİN DEĞERİ





Az miktarda yenilmesine rağmen limon kabukları çok besleyicidir. Limon kabuğu yüksek miktarda lif ve C vitamini içerir ve sadece 1 çorba kaşığı günlük ihtiyacın %9'unu sağlar.Ek olarak, az miktarda kalsiyum, potasyum ve magnezyum içerir.

AĞIZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Limon kabuğu, mikroorganizma büyümesini engelleyebilecek antibakteriyel maddeler içerir.

Yapılan bir çalışmada, araştırmacılar limon kabuğunda güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olan ve yaygın ağız hastalığına neden olan bakterilerle etkili bir şekilde savaştığını söylüyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR





Limon kabuğu özü, içerdiği flavonoid ve C vitamini nedeniyle bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Dahası, 82 çalışmanın gözden geçirilmesi, günde 1-2 gram C vitamininin soğuk algınlığının şiddetini ve süresini yetişkinlerde %8 ve çocuklarda %14 azalttığını buldu.

SAFRA TAŞLARINI TEDAVİ EDER

Yapılan bazı araştırmalar da, limonun safra kesenizde oluşabilecek sert birikintiler olan safra taşlarının tedavisine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Aynı zamanda safra taşı olan 200 kişide, limon solventi enjekte edilenlerin %48'inde safra taşının tamamen kaybolduğu görülmüştür. Bu da bu tedavinin cerrahiye etkili bir alternatif olabileceğini ortaya çıkarıyor.

ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Limon kabuğunun birkaç kanserle mücadele özelliği bulunuyor. Örneğin, flavonoid alımı, çeşitli kanser türlerinin riskinin azalmasıyla ilişkilidir ve C vitamini, mutasyona uğramış kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin büyümesini destekler.

YÜKSEK ANTİOKSİDANLAR İÇERİR





Antioksidanlar, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyen bitki bileşikleridir. Yapılan bir test tüpü çalışmasında, limon kabuğunun greyfurt veya mandalina kabuklarından daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ortaya çıkarttı. Ek olarak, limon kabuğundaki C vitamini, güçlü bir antioksidan görevi görür ve aynı şekilde bağışıklığı güçlendirir.

ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Limon kabuğunun birkaç antimikrobiyal ve antifungal özelliği olabilir. Özellikle, bir test tüpü çalışmasında, bu kabuk önemli ölçüde zarar verdi ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin büyümesini azalttı. Başka bir test tüpü çalışması, limon kabuğu özünün cilt enfeksiyonlarına neden olan ilaca dirençli bir mantarla savaştığını gösterdi.