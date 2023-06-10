Vücudun o bölgesinde biriken yağ Alzheimer habercisi! Erken ölüm riskini ikiye katlıyor...

Alzheimer hastalığı, en yaygın bunama türüdür. Bu nedenle önüne geçmek adına yapılması gerekenleri uygulamak büyük önem taşımaktadır.
Vücudun bir bölümünde yağ bulunan birçok kişi, tipik olarak bir sendrom yaşamadığı için tehlikenin farkında olmayacaktır.
İlerleyici bir durum olan Alzheimer, birkaç yıl boyunca hafıza ve düşünme becerilerini etkiler.
Alzheimer'a neyin neden olduğu her zaman bilinmemekle birlikte, yaşınız, kafa travması geçirmeniz ve sigara içmeniz gibi bir dizi risk faktörü vardır.
Şimdi araştırmalar, vücudun belirli bir bölgesinde yağa sahip olmanın sizi hastalığa yakalanmaya daha yatkın hale getirebileceğini göstermiştir.
Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan bir araştırma, yağlı kaslara sahip olmanın (miyosteatoz olarak bilinen bir durum) bilişsel gerilemeye yol açabileceğini buldu.
ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden yazar Doktor Caterina Rosano, "Verilerimiz, kas adipozitesinin, diğer yağ türlerinden veya diğer kas özelliklerinden farklı olarak, bilişsel gerilemede benzersiz bir rol oynadığını gösteriyor" dedi.
Vücutta üç tip kas vardır: iskelet, düz ve kalp. Adından da anlaşılacağı gibi iskelet kası kemiğe bağlıdır ve iskelet hareketinden sorumludur. Miyosteatozdan etkilenen bu kas türüdür.
Araştırmanın bir parçası olarak Dr. Rosano'nun ekibi, on yıl boyunca 70 yaş üstü 1.634 kişiyi izledi.
İlk altı yılda uyluk kas yağındaki artışlar, daha hızlı bilişsel gerileme ile ilişkilendirildi.
"Eğer durum buysa, bir sonraki adım kas yağının ve beynin birbiriyle nasıl 'konuştuğunu' ve kas adipozitesini azaltmanın demans riskini azaltıp azaltamayacağını anlamaktır" dedi.
Şu anda bunama veya Alzheimer hastalığı için bir tedavi yoktur, bu nedenle koşulları önlemenin yollarını anlamak çok önemlidir.
Önleme yöntemleri olmadan, dünya çapında bunama vakalarının sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkarak 150 milyondan fazla olacağı tahmin edilmektedir.
Çalışma sonuçları, genetik yatkınlık, diyabet, yüksek tansiyon ve fiziksel aktivite gibi diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra ortaya çıktı.
Dr. Rosano, "Obezite ve kas kütlesi kaybı, bunama için risk faktörleri olarak ortaya çıkıyor, ancak iskelet kaslarına sızan adipozitenin rolü daha belli değil" dedi.
Kas yağı, ileri yaşla birlikte ve özellikle kadınlar arasında artar. Bu grup da Alzheimer riski daha yüksek olan bir gruptur.
Dr. Rosano şunları söyledi: "Klinisyenler, iskelet kasında biriken bölgesel yağlanmanın, kas gücü, vücut kompozisyonu ve geleneksel demans risk faktörlerindeki değişikliklerden bağımsız olarak katılımcılarda bilişsel gerileme için önemli, yeni bir risk faktörü olabileceğinin farkında olmalıdır."
Belçikalı bilim insanlarının geçen ay yayınlanan bir araştırmasında, miyosteatozlu bireylerin erken ölüm riskinin obez akranlarına göre iki kat daha fazla olduğu bulundu.
Dr. Rosano, "Klinisyenler, yağ dağılımının, genel yağlanma ve kas kaybından farklı olarak, bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olduğunun farkında olmalıdır" diye ekledi.
ALZHEİMER NEDİR? NASIL ÖNLENİR?
Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır ve genellikle yaşlılarda görülür. Beyindeki sinir hücreleri zamanla hasar görür ve bu da hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde azalma ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilere yol açar. Alzheimer hastalığının kesin nedeni henüz bilinmemektedir ve tamamen önlenebilen bir hastalık değildir. Ancak, bazı önlemler alarak riski azaltmak veya geciktirmek mümkündür. İşte Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek bazı faktörler:
Zihinsel olarak aktif kalmak: Zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerde bulunmak, beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Öğrenme, bulmaca çözme, yeni hobiler edinme veya müzik gibi zihinsel olarak meydan okuyan aktivitelere zaman ayırmak faydalı olabilir.
Fiziksel aktivite: Düzenli olarak fiziksel aktivitelerde bulunmak, Alzheimer riskini azaltabilir. Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırır, beyin sağlığını destekler ve bilişsel fonksiyonları iyileştirebilir.
Sağlıklı beslenme: Dengeli ve besleyici bir diyet, genel sağlığı korumada önemli bir rol oynar. Beyin sağlığı için omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B vitamini gibi besin maddeleri önemlidir. Bu nedenle, meyve, sebze, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve balık gibi besinleri içeren bir diyet tercih edilmelidir.
Sosyal etkileşim: Sosyal etkileşimde bulunmak, beyin sağlığını destekler. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek, aile üyeleriyle iletişimde olmak veya topluluk etkinliklerine katılmak, zihinsel uyarıyı artırabilir ve Alzheimer riskini azaltabilir.
Uyku düzenine dikkat etmek: Yeterli ve kaliteli uyku almak, beyin sağlığı için önemlidir. Uyku eksikliği, bilişsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir. Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak ve uyku alışkanlıklarına özen göstermek önemlidir.
Stres yönetimi: Kronik stres, beyinde hasara yol açabilir. Stresi yönetmek için gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga veya hobiler gibi stres azaltıcı yöntemleri uygulamak faydalı olabilir.
Alzheimer hastalığını tamamen önlemek mümkün olmasa da, yukarıdaki faktörlerin uygulanması, beyin sağlığını korumaya ve Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle birlikte düzenli tıbbi kontrollerin yapılması ve doktorunuzla danışmanlık yapmanız da önemlidir.