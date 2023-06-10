Vücudun o bölgesinde biriken yağ Alzheimer habercisi! Erken ölüm riskini ikiye katlıyor...

Şu anda bunama veya Alzheimer hastalığı için bir tedavi yoktur, bu nedenle koşulları önlemenin yollarını anlamak çok önemlidir. Önleme yöntemleri olmadan, dünya çapında bunama vakalarının sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkarak 150 milyondan fazla olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma sonuçları, genetik yatkınlık, diyabet, yüksek tansiyon ve fiziksel aktivite gibi diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra ortaya çıktı.

Dr. Rosano, "Obezite ve kas kütlesi kaybı, bunama için risk faktörleri olarak ortaya çıkıyor, ancak iskelet kaslarına sızan adipozitenin rolü daha belli değil" dedi. Kas yağı, ileri yaşla birlikte ve özellikle kadınlar arasında artar. Bu grup da Alzheimer riski daha yüksek olan bir gruptur. Dr. Rosano şunları söyledi: "Klinisyenler, iskelet kasında biriken bölgesel yağlanmanın, kas gücü, vücut kompozisyonu ve geleneksel demans risk faktörlerindeki değişikliklerden bağımsız olarak katılımcılarda bilişsel gerileme için önemli, yeni bir risk faktörü olabileceğinin farkında olmalıdır."