Vücudunuzdaki tüm ödemi attırıyor! Favori meyveniz olacak...

Ananas, taze, dondurulmuş veya konserve olarak kolayca bulunabiliyor. Fakat doğru paketlemeye sahip olduğunda emin olarak almanız gereken bu meyve, yanlış paketlenmesi durumunda yarardan çok zarara neden olabiliyor. Binlerce yıldır, yerli halklar arasında aynı zamanda bir ilaç olarak kullanılan bu meyvenin faydaları, modern tıp biliminde de büyük bir merakla tanınmaya başladı. İşte ananasın hayran bırakan faydaları…

C VİTAMİNİ DEPOSU

The All-Natural Diabetes Cookbook'un yazarı Jackie Newgent, ananasta en çok göze çarpan kaynağın bağışıklık sistemini destekleyen ve antioksidan faydalar sağlayan C vitamini olduğunu belirtiyor. ABD Tarım Bakanlığı'na göre ise bir fincan ananas 78.9 mg ile kadınların (günde 75 mg) tüm C vitamini ihtiyacını karşılarken erkeklerin (günde 90 mg) ihtiyaç duyduğu oranın büyük kısmını tek seferde almalarını sağlıyor. C vitamini, vücutta iyileşmeyi, yara onarımını ve demir emilimini desteklemesinin yanı sıra büyümek gibi hayati süreçleri de etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir.

Nisan 2018'de Food Science and Biotechnology dergisinde yayınlanan bir araştırma, ananas suyununu yağ oluşumunu ve yıkımını artırmaya yardımcı olduğu keşfedildi. Her ne kadar daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyulsa da ananas, kalorisi düşük meyve olması, yoğun vitamin içeriği, doymuş ve trans yağ içermemesi sayesinde en sağlıklı atıştırmalıkların başında gelir. Üstelik yoğun tatlı krizlerinizi de bastırabileceğiniz bu meyve sayesinde işlenmiş şeker ve karbonhidrattan da uzak durabilirsiniz. Ayrıca Mayo Clinic verilerine göre ananas, kan şekeri seviyenizi kontrol etmenizi sağlayarak daha az yemenizi de teşvik eder.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Ananas, içeriğindeki bromelain sayesinde sindirimi iyileştirir. Orta ve Güney Amerika ülkelerinde sindirim bozukluklarını tedavi etmek için yüzlerce yıl boyunca kullanılan bu meyvenin, Biotechnology Research International'da yayınlanan bir araştırma sonucunda gerçekten ishalin etkilerini azalttığı tespit edildi.

Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi'ne göre kalsiyum ile birlikte tüketilen manganez, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Ananas ise manganez yönünden oldukça zengindir ve günlük alım değerinin yaklaşık %76'sını karşılar. İleri yaşlarda karşılaşılması yoğun olarak görülen kemik erimesini engelleyen bu minerali ananas sayesinde yeterli miktarda alarak mineral yoğunluğunun iyileştirilmesi sağlanabilir.

HASTALIKLARLA MÜCADELE ETMEYİ SAĞLAYAN ANTİOKSİDAN DEPOSU

Haziran 2014'te Molecules dergisinden yayınlanan araştırmaya göre ananas, içeriğindeki fenolik, flavonoid ve C vitamini sayesinde en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Araştırmanın çalışmacılarından Knott, antioksidanların vücutta iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşan önemli bileşikler olduğunu belirtiyor. Hücresel hasara neden olan serbest radikaller, kalp hastalığı, Alzheimer, tip 2 diyabet ve hatta kansere sebep olarak yaşamı tehdit eden önemli sorunların da kaynağı olarak görülüyor. Ananas ise düzenli tüketimi sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanı sağlayabilir.

KANSERE KARŞI KORUR

Vücutta anormal hücrelerin çoğalması, sağlıklı dokuyu da ele geçirdiğinde kanser denilen hastalıklara zemin hazırlar. Kanseri önlemenin tek bir yolu olmasa da Stanford Health Care'in de verilerine göre serbest radikallerle savaşmak, en önemli yöntemdir. Bu nedenle ananas, yüksek antioksidan oranına sahip bir meyve olarak kanser riskini en aza indirilmesinde katkıda bulunuyor. The American Journal of Clinical Nutrition adlı dergide Kasım 2018'de yayınlanan bir çalışma, antioksidan açısından zengin beslenmenin daha düşük kanser riski ile ilişkili olduğunu tespit etti.

Harvard Health Publishing, yaptığı çalışmalar sonucunda koroner arter hastalığından kansere kadar birçok sağlık sorununun kaynağının yoğun iltihaplanma olduğunu ortaya koydu. Fakat ananas, iltihabı önleyen içeriği sayesinde vücutta ihtiyaç duyulan sağlıklı düzeylerin korunmasına yardımcı olur. Ananas, bromelain içeriği ile anti-inflamatuar bir etki göstererek vücudu yoğun iltihaplanmaya karşı önemli bir koruyucu tabaka ile korur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

2014 yılında Journal of Nutrition and Metabolism'de yayınlanan bir araştırma, konserve ananas tüketen çocukların, dokuz haftalık çalışma süresi boyunca tüketmeyen çocuklara kıyasla daha az viral ve bakteriyel enfeksiyona yakaladığını tespit etti. Araştırmacılar, düzenli olarak ananas tüketmenin enfeksiyon riskini büyük oranda azaltabileceğini veya yakalanılmış enfeksiyonun tedavi sürecini hızlandırabileceğini buldu. Bu nedenle düzenli bir ananas tüketimi sayesinde birçok hastalıktan kendinizi koruyabilirsiniz.

Adet dönemleri, kullanılan ilaçlar veya tüketilen sağlıksız besinler nedeniyle en sık görülen sorunlardan biri vücutta ödem toplanmasıdır. Oldukça rahatsız edici bu durumun çözümü ise yine ananasta. Ananas, yoğun lif içeriğine sahip bir meyve olması sayesinde vücutta ortaya çıkan su tutulumunu engelleyerek kısa sürede tüm ödemi atmanızı sağlıyor.