Vücudunuzu adeta çöle dönüştüren o besin! Her lokması su kaybına neden oluyor... Sakın tüketmeyin!

Dehidrasyon, bir diğer anlamıyla susuzluk, daha fazla su kaybettiğinizde ortaya çıkar ve vücuttaki mineral dengesini bozar. Kas kramplarına, yorgunluğa, şiddetli baş ağrılarına sebep olan bu durum, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir. İşte vücudunuzdaki suyu yok eden o besinler…
İŞLENMİŞ GIDALAR
Cips, kraker, hazır patlamış mısırlar sodyum oranı yüksek yiyecekler olarak vücudun sıvı ihtiyacını artırır. Sodyum, vücudun sıvı dengesini düzenlemeden oynadığı rol, "suyu atmaktır". Bu nedenle çok fazla su içiyor olsanız bile, yediğiniz işlenmiş gıdalar susuz kalmanıza neden olabilir.
Bununla mücadele bir atıştırmalık ihtiyacınız olduğunda taze meyve ve sebzelere geçin. Bunlar vücudunuzun su kaynağını yenilemenin yanı sıra, kalp hastalığı ve kanser gibi durumlarla mücadeleye yardımcı olabilecek vitamin ve mineralleri de sağlamaya yardımcı olacaktır.
KAFEİN
İster sabah kahveniz ister enerji içeceği olsun , kafeinli içecekler diüretik görevi de görürler. İdrara çıkmanın artmasına ve sıvı kaybına yol açarak vücudunuzu potansiyel bir dehidrasyon durumuna sokarlar. Mayo Clinic'ten Diyetisyen Katherine Zeratsky; "Bir seferde alınan yüksek dozda kafein, vücudun ürettiği idrar miktarını artırabilir" diye açıklıyor.
Bu durum kahve ve çayın sağlık açısından bazı potansiyel faydalarının olmadığı anlamına gelmez. Gün boyunca bol miktarda su içmeyi unutmayın ve sabah bardağınızı içmeden önce, uyurken vücudunuzun kaybettiği suyu yerine koymak için büyük bir bardak su içmeyi deneyebilirsiniz.
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Vücudumuzun şekeri işlemek için daha fazla suya ihtiyacı vardır, bu da bu tatlı ikramların sıvılarınızı yenilemek yerine aslında vücudunuzdan su çekebileceği anlamına gelir. Bu nedenle içecek tercihinde dikkat etmek büyük önem taşıyor. Örneğin; suyunuzun içine birkaç parça taze meyve eklemek, hem lezzetli bir su içmenizi hem de susuz kalmanızın engellenmesini sağlayabilir.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Yağ ve sıklıkla sodyum oranı da yüksek olan bu besin; metabolize edilmeleri için önemli miktarda suya ihtiyaç duyarlar, dolayısıyla vücudunuzun sıvı talebini artırırlar. Bu nedenle kızarmış besinler yerine, ızgara sebze tercih edebilir veya öğünlerinizi sevdiğiniz sağlıklı yiyeceklerle değiştirebilirsiniz.
SOYA SOSU
Soya sosu yemeklerinize tat katabilir ancak sodyum oranı son derece yüksektir. Az miktarda soya sosu bile sodyum alımınızda önemli bir artışa neden olabilir, bu da sıvı ihtiyacının artmasına ve potansiyel olarak dehidrasyona neden olabilir.
Soya sosunu dikkatli kullanın ve mevcut olduğunda düşük sodyumlu versiyonlara ulaşın. Ayrıca otlar, baharatlar ve sirke gibi diğer lezzetli ancak daha düşük sodyumlu alternatifleri de deneyebilirsiniz.