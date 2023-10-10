Vücudunuzu adeta çöle dönüştüren o besin! Her lokması su kaybına neden oluyor... Sakın tüketmeyin!

KAFEİN İster sabah kahveniz ister enerji içeceği olsun , kafeinli içecekler diüretik görevi de görürler. İdrara çıkmanın artmasına ve sıvı kaybına yol açarak vücudunuzu potansiyel bir dehidrasyon durumuna sokarlar. Mayo Clinic'ten Diyetisyen Katherine Zeratsky; "Bir seferde alınan yüksek dozda kafein, vücudun ürettiği idrar miktarını artırabilir" diye açıklıyor.

Bu durum kahve ve çayın sağlık açısından bazı potansiyel faydalarının olmadığı anlamına gelmez. Gün boyunca bol miktarda su içmeyi unutmayın ve sabah bardağınızı içmeden önce, uyurken vücudunuzun kaybettiği suyu yerine koymak için büyük bir bardak su içmeyi deneyebilirsiniz.